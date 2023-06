VIDEO: Poderosas olas arrastran a turistas fuera de una playa

Click to share on Google News (Opens in new window)

El distrito de Ratnagiri, en el estado indio de Maharashtra, ha sido sacudido por los impactantes efectos del ciclón Biparjoy, que ha dejado su marca devastadora en la popular playa de Ganpatipule. Las olas gigantes y la repentina subida del nivel del mar han dejado un rastro de heridos y cuantiosos daños en los negocios locales.

lapatilla.com

El ciclón Biparjoy, cuya fuerza y poder destructivo tomaron por sorpresa a los residentes y turistas de la región, hizo su presencia sentir con especial violencia en la costa de Ganpatipule. Las olas gigantes azotaron implacablemente la playa, superando en altura a los edificios más cercanos y provocando una emergencia en el lugar.

Terrifying scenes from Ganpatipule Beach in Ratnagiri as Cyclone Biparjoy approaches?

The powerful sea waves have wreaked havoc, causing extensive damage and injuring several tourists #CycloneBiparjoy #GanpatipuleBeach #Ratnagiri #Cyclone #CycloneAlert #Maharashtra pic.twitter.com/tFIlbe3G2y

— ET NOW (@ETNOWlive) June 12, 2023