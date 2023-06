Vicky Dávila responde ante críticas y rumores sobre su situación en la Revista Semana

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Durante la última semana, ante la avalancha de críticas sobre su integridad periodística y los rumores de un posible despido, Vicky Dávila, publicó este lunes festivo un mensaje en su cuenta en Twitter, donde de forma contundente despeja cualquier duda de su situación, así lo reseñó EL PAÍS de Colombia.

Después de tres días sin hacer comentarios en Twitter, la periodista empezó su mensaje con un agradecimiento: “Ustedes han sido mi voz durante todos estos días. Gratitud infinita por eso. GRACIAS. Silenciar a un periodista es silenciar la democracia”.

Luego, pasó a referirse a las dudas en la opinión pública sobre la noticia que Semana publicó, basándose en un informante no identificado, sobre el caso de Laura Sarabia y las ‘chuzadas’ ilegales en Casa de Nariño.

“Sobre la fuente, lo que está en juego es su vida y la de su familia. No es anónima, es reservada, plenamente identificada, y sí se hicieron las verificaciones suficientes que la acreditaran. Cumpliré con mi palabra de no revelarla, derecho que me concede la Constitución y la ley. Pase lo que pase. La vida de esa fuente debo cuidarla como si se tratara de mi propia vida, y más. No importan las presiones. Esa es mi obligación”, aseguró la directora de Semana.

Por la publicación de esta información con una fuente reservada, la periodista ha sido objeto de críticas, principalmente de defensores del actual gobierno. El mismo presidente Petro ha planteado la idea de que Dávila y Semana coordinan acciones mediáticas contra su gobierno. Estas actitudes de Petro hacia periodistas y medios de comunicación es una preocupación que viene creciendo, porque según algunos analistas responde a una hostilidad que afecta la democracia.

En la publicación de Semana, el testigo no identificado menciona que Laura Sarabia poseía 3000 millones de pesos que eran propiedad de Petro, los cuales fueron robados, revelación que no cayó nada bien al presidente. De hecho, mientras estaba de visita diplomática en Alemania, el mandatario publicó un comunicado, donde se refería a la publicación, en estos términos: “deben ser las autoridades competentes, y no personas anónimas cuyos intereses se desconocen, las que aporten claridad sobre los procesos de investigación que se adelantan”.

En este sentido, la segunda parte del mensaje de Dávila es contundente, “seguiré inquebrantable con mi compromiso de informar como directora de SEMANA, siendo leal solo a la verdad, a mis principios y a los lectores y seguidores”.

Sin embargo, algunos seguidores del presidente Petro han sido radicales en sus posiciones, como lo expresado por la representante Isabel Cristina Zuleta, quien publicó un mensaje proponiendo que, “la Revista Semana debe ser intervenida por la @FiscaliaCol para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin. ¿Contrata testigos falsos esta revista? ¿A quién le sigue el ejemplo? Fiscal Barbosa es su obligación actuar ante el delito que comete está revista”. Esto en una afrenta directa contra la libertad de prensa.

