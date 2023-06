El castigo que recibió “la bebé del diablo” por acosar a futbolistas del Chelsea

Posteado en: Deportes, Titulares

Orla Melissa Sloan, más conocida como ‘La bebé del diablo’, ha sido condenada por el Tribunal de Magistrados de Westminster por acosar y chantajear de manera “sostenida y deliberada” a los futbolistas del Chelsea, Ben Chilwell, Mason Mount y Billy Gilmour. Según recoge The Sun, la joven no entrará en prisión a pesar de la petición de la acusación de penarla con diez años de prisión. No obstante, tendrá que realizar trabajos sociales no remunerados durante 200 horas y está obligada a seguir una rehabilitación con un profesional de la psicología durante al menos un mes.

Por Diario AS

‘La bebé del diablo’ no podrá tener contacto presencial ni telemático con ninguno de los futbolistas debido a la orden de alejamiento interpuesta por la magistrada del caso, Neeta Minha. La acusada tendrá que abonar unos 1.500 dólares a cada uno de los denunciantes por los gastos derivados por el proceso judicial.

Una pesadilla que dejó a Gilmour sin dormir. La influencer amenazó al futbolista tras decirle que estaba embarazada, cuando era mentira. “Esto ha tenido un impacto muy negativo en mí. No he podido dormir y he tenido que recurrir a tomar medicación para poder conciliar el sueño”, aseguró el internacional escocés en una de sus intervenciones judiciales.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ