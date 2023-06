La seguridad siempre estuvo en peligro: un empleado ya había revelado fallas en el submarino del Titanic

Click to share on Google News (Opens in new window)

La seguridad del sumergible turístico que desapareció en su camino al sitio del Titanic ha sido supuestamente motivo de preocupación antes.

Por People

Traducción libre de La Patilla

El Titán , que transportaba a cinco pasajeros al sitio del naufragio a 900 millas al este de Cape Cod en el Atlántico Norte, desapareció el 18 de junio, según la cuenta oficial de Twitter del Primer Distrito de la Guardia Costera .

La excursión fue parte de OceanGate Expeditions, una compañía que organiza una “Expedición del Titanic” al sitio histórico , y según los documentos judiciales obtenidos por The New Republic , un ex empleado habría expresado su preocupación hace varios años sobre las capacidades del submarino.

A bordo del sumergible estaba el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, quien piloteaba el viaje; el empresario británico-pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood; y el multimillonario británico Hamish Harding. El experto en Titanic Paul-Henri Nargeolet también estaba a bordo del submarino, según el New York Times , ITV y la BBC .

The @USCG is searching for a 21-foot submersible from the Canadian research vessel Polar Prince.

The 5 person crew submerged Sunday morning, and the crew of the Polar Prince lost contact with them approximately 1 hour and 45 minutes into the vessel’s dive.

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 19, 2023