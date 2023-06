Olga Tañón pasa por un mal momento tras sufrir un engaño, ¿qué pasó?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante, Olga Tañón ha estado viviendo unos días difíciles luego de vivir una situación profesional bastante complicada para cualquier artista.

Por La Vibra

La “mujer de fuego” se preparaba para su concierto en Perú cuando le anunciaron que este tenía que ser cancelado por incumplimientos del contrato, sobre todo por irresponsabilidades de parte de la productora.

A través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales, la boricua contó que fue víctima de un engaño y “utilizada” por dicha empresa.

“Es muy lamentable cuando uno como artista tiene todo el deseo de ir a cantar a un lugar, muchas personas que no son serias, quizás nos vean como un símbolo de dinero, está perfecto, no hay ningún problema, pero que seamos utilizados es muy duro. Que no asuman unas responsabilidades es mucho más duro. Lo que se vivió en Perú fue sumamente lamentable, yo les tengo que decir que si usted no es un promotor serio, no nos llame”, comenzó diciendo.

Leer más en La Vibra