Cuáles son los protocolos a seguir para ayudar a las víctimas de violencia sexual

La violencia sexual en cualquiera de sus formas es un acto que nadie debería experimentar. Sin embargo, las cifras muestran que una mayoría de mujeres, hombres y menores de edad han vivido situaciones de abuso a lo largo de su vida. Es por eso que, pese a que las víctimas suelen tener miedo de denunciar a su agresor, es de suma importancia que se haga para minimizar la impunidad y romper el ciclo de que se vuelva a cometer el delito.

Lucía Fernández Ramírez / alcualdigital.com

Cualquier persona que esté en conocimiento de una situación de esta índole puede ayudar al acudir a los organismos de justicia con competencia para atender estos casos, inclusive si la persona agredida no quiere hacerlo. Pero, ¿Qué se debe hacer?

Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), señala que es de suma importancia conocer qué se considera como abuso sexual.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se define como «todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo».

También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está bajo los efectos del alcohol, de algún estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada.

La denuncia

León explica que al momento de la denuncia es importante dar toda la información referente a la agresión sexual. «Es recomendable, pero no indispensable si tiene pruebas físicas o personas que hayan sido testigos del hecho», indica.

Agrega que existe una «idea falsa» en cuanto a que la violencia sexual deja signos físicos visibles, porque no en todos los casos hay uso de la fuerza física. «Existen otros factores para cometer el delito como el chantaje o la manipulación», sostiene.

La vocera de Avesa ratifica que cualquier persona puede denunciar debido a que, en ocasiones, la víctima no se atreve por temor a las consecuencias, o a ser perjudicada de alguna manera: «Toda denuncia activa un proceso de investigación. En muchos casos las víctimas pueden no estar de acuerdo porque están sometidas, chantajeadas o porque no están en conocimiento. Tenemos el ejemplo de una víctima de seis o cinco años que puede no saber o no estar de acuerdo; lo mismo con una persona con un trastorno mental», dice.

