Reuters: Juez de EEUU señala que “está listo” para realizar subasta de activos de Citgo, para satisfacer reclamos de acreedores

Un juez estadounidense señaló el lunes que estaba preparado para seguir adelante con la venta de los activos de la refinería de petróleo de propiedad venezolana Citgo Petroleum para satisfacer los reclamos de los acreedores y rechazar una de las principales objeciones de Venezuela.

reuters.com

El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Leonard Stark, tampoco solicitará permiso para lanzar la subasta sin tener acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding, en manos del tribunal, dijo después de una audiencia sobre la subasta. Stark planea comenzar reuniones periódicas en julio con el oficial de la corte que estableció el proceso de subasta, dijo.

Su decisión de aprobar el calendario de subastas y abordar las objeciones al proceso de venta también se conocería a fines de julio, dijo. Venezuela se había opuesto a realizar la subasta sin tener las acciones en posesión judicial.

Citgo se negó a comentar sobre los procedimientos judiciales.

Stark ha presentado una subasta para vender acciones de una matriz de Citgo cuyo único activo es la compañía petrolera para pagar miles de millones de dólares en reclamos contra Venezuela. Un cronograma propuesto tiene como objetivo iniciar la comercialización en septiembre y concluir cualquier venta a mediados de 2024.

Citgo y sus matrices PDV Holding y Citgo Holding se separaron de la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019 en virtud de una orden de la Asamblea Nacional de Venezuela luego de que Estados Unidos impusiera sanciones destinadas a derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Stark ha reconocido reclamos de la minera Crystallex International, la petrolera ConocoPhillips (COP.N), Siemens Energy (ENR1n.DE) y Red Tree Investments que podrían recibir los ingresos de la subasta. Varias otras compañías con miles de millones de dólares en reclamos han tratado de aprovechar los juicios.

El Tesoro de EE.UU. ha dicho que la subasta podría seguir adelante, pero los participantes tendrían que obtener una licencia para tomar posesión de los activos.

La petrolera rusa Rosneft (ROSN.MM) entregó la semana pasada su participación del 49,9% en otra matriz de Citgo, dijeron los abogados de Venezuela al tribunal. Sin embargo, las acciones de Citgo Holding no tienen relación con la subasta propuesta.

Rosneft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

