Cómo será Threads, la nueva red social de Meta que competirá con Twitter

Ante el reciente anuncio de Elon Musk de restringir el número de mensajes que se pueden leer al día, muchas personas han buscado alternativas similares a Twitter para mantenerse informadas y en contacto con el mundo digital a través de mensajes rápidos y cortos.

Por: BluRadio

Es importante recordar que el CEO de Twitter informó el pasado 1 de julio, a través de un tuit, que las cuentas verificadas podrían ver 6.000 tuits al día, mientras que las que no tienen el icono azul solo podrían ver 600 publicaciones. Este hecho hizo que algunos reaccionaran de forma negativa y migraran a otras redes sociales como Bluesky, que posee características similares de interacción.

En medio de la polémica desatada, Meta anunció que lanzaría al mercado una red social similar a Twitter con la que competiría y se sumaría a la lista de redes sociales lanzadas en los últimos años, como Truth Social de Donald Trump o Mastodon.

Sin embargo, la diferencia de Threads, la nueva red social de Meta que ya está disponible en PlayStore y AppStore, es que no partiría de cero, sino que ya está vinculada con las cuentas de los usuarios de Instagram. Es decir, se podrá iniciar sesión a través de la aplicación y mantener el mismo nombre de usuario. Además, la primera impresión que se tiene de Threads es que no contará con las limitaciones impuestas por Musk en los últimos meses para que las personas paguen la suscripción de Twitter Blue.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los internautas y que ha generado dudas sobre su uso, es que esta aplicación tendrá acceso a todo tipo de datos relacionados con la información financiera, el historial de navegación, los contactos y la ubicación de los usuarios que decidan descargarla.

Esta advertencia lanzada por la aplicación generó que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, reaccionara con una captura de pantalla de las condiciones de privacidad de Threads y comentara de forma sarcástica que la red social les pertenecía. Ante ese comentario, Musk reaccionó y respondió con un rotundo “sí”.

All your Threads are belong to us https://t.co/FfrIcUng5O pic.twitter.com/V7xbMOfINt

— jack (@jack) July 4, 2023