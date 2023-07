VIDEO: Un robot sordo debutó como director de orquesta y fue un éxito total

Llamado “EveR 6”, el robot de 1,80 metros de altura guió a más de 60 músicos de la Orquesta Nacional de Corea que tocaban instrumentos tradicionales coreanos.

Por: Clarín

El robot guió con éxito las composiciones, tanto de forma independiente como en colaboración con un maestro humano que estuvo de pie junto a él durante aproximadamente media hora, entreteniendo a los más de 950 miembros de la audiencia que habían llenado el Teatro Nacional de Corea.

El robot recibió una lluvia de aplausos cuando apareció por primera vez desde debajo del escenario en un ascensor y se volvió para mirar a la audiencia, inclinándose en señal de saludo.

A lo largo de la actuación, los ojos azules del robot miraron sin pestañear a los músicos, solo asintiendo con la cabeza al ritmo de la música.

A two-armed android robot, EveR 6, took the conductor's podium in Seoul to lead a performance by South Korea's national orchestra. While the robot's movements were "detailed," it's "critical weakness" is that it cannot listen. https://t.co/i7YzqmH3d2 pic.twitter.com/LHh84e5dtz

— ABC News (@ABC) July 2, 2023