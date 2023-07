El estadio virtual que estrenó la MLB para una mejor experiencia de los fanáticos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este miércoles la Major League Baseball anunció la creación de una nueva modalidad para el disfrute de los fanáticos, se trata de un “estadio virtual” el cual creará una nueva experiencia a la hora de ver el béisbol para los seguidores de las Grandes Ligas.

Por: El Diario NY

El estadio virtual será estrenado este sábado y los fanáticos podrán entrar a través de la web oficial. Además como inauguración se hará una watch party especial en línea para el MLB All-Star Celebrity Softball Game.

Introducing MLB’s Virtual Ballpark!



Be part of the interactive MLB All-Star #CelebSoftball Game Presented By Corona Watch Party on July 8. Secure a spot to explore this immersive ballpark & compete in challenges for a chance to win World Series tickets! https://t.co/YzAtjDGNn6 pic.twitter.com/ja29RledPl

— MLB (@MLB) July 5, 2023