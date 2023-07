Colas interminables y corrupción: la odisea de los choferes para obtener gasolina en Maturín

Transportistas de las rutas por puesto en la ciudad de Maturín denuncian el calvario que deben pasar para poner gasolina en la estación de servicio La Esmeralda en San Vicente, la única destinada para este sector del transporte público.

Corresponsalía lapatilla.com

Solo son atendidos una vez por semana, por lo que el resto de los días se ven obligados a comprar en las bombas dolarizadas.

Choferes que para evitar ser víctimas de represalias, contaron que deben hacer cola desde la madrugada cuando los directivos de ruta les indican que pueden acudir a repostar combustible.

No obstante, observan cómo los encargados de la gasolinera pasan desde temprano a otros vehículos que llaman “apoyos”, es decir, carros oficiales.

“En las mañana uno ve cómo pasan y pasan carros, y por ejemplo a veces soy el número 10 y luego cuando abren la bomba vengo siendo el 33, porque hay varias personas que van pasando delante de nosotros. Atienden primero a sus allegados, y uno que está desde la madrugada entra a surtir tarde y siempre se ven los mismos carritos que echan todos los días”, manifestó un conductor que no quiso revelar su identidad.

Agrega que cuando no abastece su vehículo, no puede trabajar a menos que pague en dólares.

En su caso, cargó combustible el día sábado y hoy jueves no pudo trabajar, porque su carro ya no tenía gasolina.

“Cuando me toca comprar combustible dolarizado, pido 12 litros que son 6 dólares y es para trabajar un rato del día. Cuando el dólar estaba en 25 bolívares, los 12 litros eran 130 bolívares, ahora son 155 aproximadamente por el mismo litraje y lo que uno produce es en bolívares. Con lo que me surten en la bomba subsidiada me alcanza para lunes y martes, ya el miércoles tengo que comprar al menos 10 litros y compensar lo que me quedó, hasta que me vuelva a tocar que son cada ocho días”, expresó otro transportista.

A pesar de la grave crisis con el gasoil y la gasolina, el gobernador chavista de Monagas muy pocas veces se ha referido a este problema, ya que además de no ofrecer declaraciones a los medios, las pocas veces que ocurre y le consultan este tema, responde “no es el momento”.

Aunque en su programa radial ha dicho que trabajan en “mejorar” la distribución de combustible, la kilométricas colas siguen a la orden del día.