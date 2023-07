Zuckerberg vs. Musk: Creador de Facebook usa Twitter por primera vez desde 2012 para burlarse tras lanzar Threads

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un sorprendente giro de los acontecimientos, Mark Zuckerberg, fundador de Meta, ha publicado su primer tuit en más de una década para anunciar el lanzamiento de Threads, la nueva aplicación de su compañía que aspira a rivalizar con Twitter.

El mensaje que acompañó su debut en la plataforma de microblogging fue un famoso meme del Hombre Araña señalando a otro Hombre Araña, en lo que parece ser una referencia al parecido entre Meta y Twitter. Este gesto no pasó desapercibido y generó un gran revuelo en las redes sociales.

La noticia del lanzamiento de Threads también atrajo la atención de Elon Musk, propietario de Twitter, quien respondió a través de un emoji de risa a un tuit que mostraba un teclado con solo tres botones: “ctrl”, “c” y “v” (los comandos para copiar y pegar). El tuit estaba acompañado del comentario: “La nueva aplicación de Meta se ha creado completamente con este teclado”. Musk no perdió la oportunidad de burlarse de Zuckerberg y su nueva plataforma.

It is infinitely preferable to be attacked by strangers on Twitter, than indulge in the false happiness of hide-the-pain Instagram

— Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023