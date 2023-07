Habló René Higuita de la casa que compró y que habría pertenecido a un capo del cartel de Medellín: “A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral”

Posteado en: Deportes, Titulares

El actual entrenador de arqueros de Atlético Nacional adquirió el predio que lo tiene en líos judiciales en 1992.

René Higuita, reconocido por su destacada carrera en Atlético Nacional, se encuentra en una situación incómoda con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) debido a la adquisición de una casa en la década de los 90.

Aunque Higuita fue absuelto de varios problemas legales en ese entonces, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ahora ha solicitado revisar una tutela ante la Corte Constitucional para examinar la situación de un terreno que el exarquero adquirió en 1992.

Con base en lo que ha sido el novelón con este inmueble, el medio El Colombiano recogió algunas declaraciones del exarquero de la selección Colombia, en las que insistió en que adquirió dicho bien sin conocer el “oscuro pasado” que llevaba este tras de sí.

“Yo no sabía de esa relación con los Moncada; de hecho, en algún momento se complica, no sé si es porque a Campo Elías lo llaman de Fiscalía y él dice que el bien lo había conseguido con efectivo, luego hablo con él y le reprocho que yo tenía era los apartamentos, y tal vez por miedo no dijo nada; después se retractó y entregaron todas las permutas del negocio que se había hecho”, empezó señalando Higuita.

William Moncada Cuartas fue miembro del cartel de Medellín y se convirtió en el principal socio de la organización tras la entrega de Pablo Escobar. El sujeto, encargado de la parte económica de la organización, fue secuestrado y asesinado en 1993 por desacuerdos con el líder del cartel.

“A Pablo sí lo conocí y estuve en La Catedral, pero a los Moncada o a los Galeano, no. Es más, el señor Campo Elías que hace el negocio, arregla con una señora María Victoria y esa señora como que no alcanzó a dar una declaración porque como que la mataron o se murió. En el proceso se vino a saber que los dueños eran testaferros y ¿nosotros cómo lo íbamos a saber?”, aseguró el reconocido futbolista.

Este es el predio de René Higuita envuelto en lío jurídico con la SAE. / Imagen captura de pantalla noticiero NotiCentro 1 CM& del Canal Uno.

René Higuita confirmó quién lo habría metido en este lío judicial

En la actualidad, el terreno en disputa se encuentra en ruinas y ha sido objeto de litigio durante los últimos 30 años. René Higuita afirmó que adquirió la propiedad de buena fe en 1992 y que una persona llamada Campo Elías Meneses fue el que realizó el trámite en ese entonces.

“El negocio me lo hace Campo Elías Meneses, un compadre, con la señora Vicky, que era la representante de los dueños de la casa. Yo estaba en concentración de Nacional en Llanogrande, en pleno apogeo de la Copa y él llegó para firmar los documentos. El negocio fue que yo di dos apartamentos, uno por el estadio y otro de Los Delfines, de Cartagena. Cuando me llega la demanda sobre la estafa, prácticamente me estaban estafando y salió como que yo era el que estaba estafando. Ahí comenzó el proceso jurídico”.

