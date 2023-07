La desesperación aumenta mientras el chavismo guarda silencio sobre el paradero del sindicalista Bladimir Tremaria

Algunas lágrimas corren por su mejilla. Trata de secarlas rápido para que no se note que ha estado llorando, pero sus ojos la delatan. Por su corta edad no tiene muy claro qué sucede, pero lo que sí sabe es que hace más de 10 días no ve a su papá.

Pableysa Ostos // Corresponsalía lapatilla.com

La pequeña es una de las tres hijas de Bladimir Josúe Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas (Futseb) del estado Bolívar.

Este miércoles 19 de julio, familiares, amigos y obreros marcharon desde el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay hasta el Ministerio Público en el centro de Puerto Ordaz, con la intención de pedir su liberación.

Norialvis Guerra, esposa de Tremaria, señaló que está de manera pacífica con su familia, sus hijas, con los compañeros de trabajo del sindicalista, con sus amigos, manifestando por su libertad. “Más que exigir, pedimos respuestas de parte del fiscal general de la República, el presidente de la República, Nicolás Maduro, que ayude a mi esposo, un hombre ejemplar, siempre en pro del proceso revolucionario. Me dio un ejemplo de que siempre tenemos que ser pacíficos y por eso hoy estamos aquí de manera pacífica, no queremos violencia”.

“Estuve 10 días en Caracas donde no me dieron ninguna respuesta. No tengo una respuesta oficial de ningún organismo competente se ha pronunciado, ni me ha dado una respuesta a mí ni a mis hijas sobre el paradero de él. Nosotros estamos muy angustiados, mi suegra. Son momentos donde subo y bajo, donde tengo que ser fuerte, tengo que mostrar fortaleza, a veces me siento mal. De momento tengo que ser fuerte por mis hijas, pero aquí estamos, no vamos a desmayar hasta que tengamos respuesta de él”, señaló Guerra.

La mujer detalló que la última vez que vio a su esposo fue el viernes 7 de julio, cuando salió de su casa a eso de las 7:00 de la noche con destino a la cancha de Dalla Costa en San Félix, para asistir a un torneo de fútbol sala en la que se disputaba la copa Futseb. Tras estar unas 3 horas en el lugar, se despidió de todos los presentes para trasladarse nuevamente a su residencia, pero nunca llegó.

Presuntamente en el trayecto a su propiedad fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes lo detuvieron.

“Lo llamé, le escribí y no tuve ningún tipo de comunicación con él. Hasta el día de hoy tengo 12-13 días que no hablo con él. Yo no tengo la versión oficial. Nadie me dijo que él estaba allí. Yo averiguando, me fui hasta Caracas el mismo día, que me dijeron que posiblemente lo tenían allá. Cuando llegué, me recibieron sus cosas, pero nunca me dejaron verlo. No hay nada oficial que demuestre que él está allí. Ellos me reciben las cosas, pero yo no tengo garantía de que se las están entregando porque ni siquiera sé si está allí. Me dijeron que él está en un proceso de investigación, pero no hay una. Todavía no hay un organismo que se haya pronunciado y me haya dado a mí ni a mis hijas una respuesta del paradero de su padre”, sentenció la mujer.

Piden fe de vida

Por su parte, Asdrúbal López, quien forma parte del comité ejecutivo de Futseb, pide una fe de vida de Tremaria. “Para el pueblo del estado de Bolívar, para el Frente de Trabajadores Unidos Socialistas del estado de Bolívar, para su familia, hasta ahora para nosotros, Tremaria está desaparecido porque no ha habido una vocería oficial que haya hablado de su detención, que diga dónde se encuentra”.

“Aquí sabemos dónde está porque tenemos un frente organizado, tenemos relaciones, y gracias a Dios que su esposa pudo saber dónde está, pero ahí pasó, ocho, diez días, los abogados estuvieron presionando para poder ver y tener una fe de vida de Josué Tremaria y hasta la fecha no la tenemos, y la exigimos y la vamos a exigir con fuerza, con respeto, porque nos asiste la razón”, destacó López.

Presuntamente Tremaria fue presentado ante los tribunales horas después de su detención y luego fue trasladado a Caracas. Los delitos que le imputaron fue conspiración, tráfico de material estratégico, asociación para delinquir y encubrimiento.

Tres sindicalistas presos

La última actividad política de Tremaria fue en marzo cuando marcharon desde el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay hasta la sede principal de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para pedir la destitución de quien era su presidente en ese entonces, Pedro Maldonado (hoy detenido por estar incurso en casos de corrupción).

Después de eso, las labores tanto de Tremaria como de la directiva del sindicato, se enfocaron en las escuelas ofreciendo planes de desmalezamiento, apoyando con dotación escolar, colaborando de esta manera con más de 50 planteles educativos del municipio Caroní.

Tremaria es el tercer dirigente sindical detenido en menos de 2 meses en el estado Bolívar. Los otros dos son Daniel Romero y Leonardo Azócar, ambos del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de los Trabajadores de la Siderúrgica Alfredo Maneiro de Sidor, quienes fueron aprehendidos el 12 de junio e imputados ante el MP por cuatro delitos.

Romero y Azócar fueron detenidos por pedir al Estado cumplir con beneficios contractuales de los trabajadores y reintegro de sidoristas desincorporados. También denunciaron a Pedro Maldonado por hechos de corrupción en las empresas del holding CVG.