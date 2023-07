En imágenes: El rescate de un venezolano que intentó cruzar a EEUU por agentes de la Patrulla Fronteriza

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas rescató a un adolescente migrante que se lesionó el tobillo mientras cruzaba el Río Grande cerca de Eagle Pass. El soldado cargó al adolescente en su espalda desde el río hasta los médicos que esperaban.

Por Breitbart

El portavoz del DPS de Texas, el teniente Chris Olivarez, tuiteó fotos y un video de un policía rescatando a un migrante venezolano de 17 años. El adolescente se lesionó el tobillo mientras cruzaba el Río Grande desde México.

Eagle Pass – @TxDPS Troopers & Medics rescued a 17-year-old illegal immigrant from Venezuela who sustained an ankle injury while crossing the Rio Grande. DPS Medics provided field triage & facilitated medical transport to a local hospital. #OperationLoneStar #Rescue… pic.twitter.com/Dd4XEiHaB7

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) July 19, 2023