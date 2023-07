El día en el que Sinead O’Connor rompió una foto del papa Juan Pablo II (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Según informaron varios medios británicos, Sinead O’Connor murió este miércoles, a los 56 años, después de batallar durante años con problemas en su salud mental. La cantante irlandesa saltó a la fama mundial gracias a su versión de “Nothing Compares 2 U”, de Prince.

Por: TN

La noticia fue confirmada por su familia en un sentido comunicado: “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinead. Su familia y amigos estamos devastados. Solicitamos privacidad en este momento tan difícil”.

La triste noticia llega a pocos meses de que Shane, uno de los cuatro hijos de la artista, se quitara la vida en enero de 2022. El joven de 17 años se suicidó después de escapar del hospital en el que se encontraba bajo vigilancia.

El día que Sinead O’Connor rompió una foto del papa Juan Pablo II

El grueso de esta historia no tiene nada que ver con Prince, pero no se entiende su comienzo sin él. Así va la cronología de los hechos: en 1985, The Family, uno de los grupos paralelos que tenía Prince para darle rienda suelta a su superávit compositivo, publica su único disco, entre cuyas canciones se encuentra una balada llamada “Nothing Compares 2 U”. Solo dos sencillos salen de ese álbum y ninguno de ellos es esa canción. Prince no es el cantante: es Paul Peterson, que canta imitando su estilo. El álbum pasa sin pena ni gloria. En 1987 una cantante irlandesa llamada Sinéad O’Connor lanza su primer álbum. The Lion and the Cobra conquista a la crítica gracias a baladas exquisitas como Troy y números pop/rock tan electrizantes como “Mandinka”.

