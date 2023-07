VIDEO: Captan el momento cuando un joven resbala de una roca y es arrastrado por una cascada

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una excursión para disfrutar de la belleza natural de las cascadas de Arasinagundi en el estado indio de Karnataka se convirtió en una tragedia cuando un joven de 23 años, identificado como Sharath, desapareció después de resbalar y ser arrastrado por las aguas del río Souparnika. Los hechos ocurrieron el pasado domingo en un punto de las cascadas al que generalmente las personas no acuden, según informa The Times of India.

El fatídico incidente fue capturado en video por un amigo de la víctima que estaba grabando el momento en que Sharath se encontraba observando las imponentes cascadas desde una roca. De repente, perdió el equilibrio y se resbaló, cayendo al río con una fuerza imparable que lo arrastró rápidamente.

Inmediatamente después del accidente, los acompañantes de Sharath llamaron a las autoridades locales para informar sobre el incidente. El joven fue reportado como desaparecido y las operaciones de búsqueda y rescate se pusieron en marcha de manera urgente.

Eshwar Malpe, un buceador experto, se unió a los equipos de emergencias, bomberos y policías en una misión intensiva para encontrar a Sharath. A pesar de los esfuerzos incansables de los rescatistas, la corriente del río y las difíciles condiciones del terreno han dificultado el progreso de la búsqueda.