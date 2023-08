VIDEO: Presidente de Atletismo de Somalia mandó a su sobrina sin preparación a unos juegos y todo salió MAL

El presidente de la Fundación de Atletismo de Somalia ha sido objeto de críticas tras enviar a su sobrina a los Juegos Mundiales Universitarios. Nasra Ali Abukar, una atleta somalí, fue enviada a representar a su país en la categoría de 100 metros femeninos sin haber recibido una preparación adecuada para el evento deportivo de esta magnitud.

Por: La Razón

El desempeño de Nasra en la pista fue desalentador, ya que finalizó la carrera con un tiempo de 21.81 segundos, ¡casi 10 segundos detrás de las demás competidoras! Este resultado se ha considerado el más lento en la historia de las competiciones internacionales y ha dejado a Somalia en una posición poco favorecedora a nivel internacional.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

— Elham Garaad ?? (@EGaraad_) August 1, 2023