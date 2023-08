Mundial de Béisbol sub-12: Venezuela se mantiene con vida al derrotar a República Dominicana (VIDEOS)

Click to share on Google News (Opens in new window)

La selección Vinotinto de béisbol sub-12 se mantiene con vida en el mundial al derrotar a Dominicana en extrainnings.

Por Lapatilla.com

Las selecciones de Venezuela y R. Dominicana mantuvieron el cerrado hasta el sexto innings donde los chamos accionaron sus bates para conseguir dos carreras y ponerse arriba en el marcador, pero los dominicanos no se quedaron atrás y empataron el juego para irse a extrainnings, ya que la categoría sub-12 se juega a 6 innings.

Los chamos tomaron el turno de séptimo y explotaron el picheo de Dominicana para conseguir 6 carreras más y maniatarlos bates quisqueyanos y obtener la victoria 8 carreras por 2 para mantenerse con vida en la Super Ronda y con este resultado, Venezuela a falta de un encuentro contra Corea del Sur.

?HOMERUN! ?? Ezequiel Zamora hit a solo homerun in the 6th inning to drive in the first run of the game! – VII WBSC U-12 Baseball World Cup#BaseballWorldCupU12 pic.twitter.com/UUpz2G9ici

— WBSC ?? (@WBSC) August 4, 2023