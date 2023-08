“Top 10” de los países sexualmente “más satisfechos” del mundo

Posteado en: Sexys, Titulares

La vida sexual de las personas es un aspecto importante para muchos y la satisfacción en la intimidad es muy diferente según cada sociedad. En este marco, se hizo viral una estadística que muestra cuáles son los 10 países que son “mejores” en el sexo.

Por Crónica

Puntualmente, la cuenta de Twitter denominada “World of Statistics” armó un podio con las diez naciones con “Most sexually satisfied country in the world”, es decir, los países sexualmente “más satisfechos” del mundo.

Con más de 5 millones de visualizaciones y más de 25 mil likes, el curioso podio sexual se hizo viral en la red social y desató algunas polémicas por los que quedaron afuera del “top ten”.

Un dato no menor es que hay solo dos sociedades de Latinoamérica dentro de los finalistas del sexo, pero no se encuentra nuestro país. Según la cuenta @stats_feed, los venezolanos no están entre los “mejores en la cama”.

A continuación, el curioso podio de “World of Statistics” con los países con “mejor sexo” en el mundo.

Suiza

España

Italia

Brasil

Grecia

Países Bajos

México

India

Australia

Nigeria

Como bien se observa, la lista que se viralizó en Twitter destaca a varios países de Europa por su nivel de “satisfacción” en las relaciones íntimas. Cabe señalar que no se detallan los datos con los que se elabora el podio, ni qué se considera para elaborar el ranking.

