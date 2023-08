VIDEO: Dron capta el momento en que delincuentes con machetes agreden a migrantes en la frontera de EEUU

Un alarmante incidente ha sido captado en video por un dron del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, evidenciando la angustiante realidad que enfrentan migrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera sur de México hacia Estados Unidos. Un grupo de delincuentes armados con machetes interceptó y extorsionó a varios migrantes en un paso irregular, generando un acto de violencia y terror que pone en relieve los peligros a los que se enfrentan estas personas en su búsqueda por el sueño americano.

lapatilla.com

La grabación, compartida por el corresponsal de Fox News, Bill Melugin, revela un grupo de migrantes agrupados bajo un árbol a orillas del río Bravo, en Matamoros, México. En un momento de gran tensión, los delincuentes armados con machetes irrumpen en la escena, agrediendo y amenazando a los migrantes. Las imágenes desgarradoras muestran cómo los delincuentes saquean los bolsos y pertenencias de las víctimas, mientras los someten en el suelo y los golpean con los machetes.

More photos of the suspected armed cartel members. DPS says migrants told them one of them had a gun tucked in his waistband as well. Cartels have an iron grip on who is allowed to cross the border illegally in this area. pic.twitter.com/NvY3CbYVuS

— Bill Melugin (@BillMelugin_) August 11, 2023