Jean Carlo Simancas suelta impactantes declaraciones sobre el suicidio de Maye Brandt (VIDEO)

Después de 41 años del suicidio de su primer esposa, Miss Venezuela 1980 Maye Brandt, el actor Jean Carlo Simancas habló sobre el triste suceso.

En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, el galán de telenovelas manifestó que conoció a la fallecida modelo de una manera muy extraña, todo sucedió durante una invitación que le hicieron para comer junto a varias personales de mucho poder en Venezuela.

“Yo estaba conversando y me tropezó con dos ojos verdes, esa mirada inolvidable hasta el día de hoy, y yo preguntó quién son esos ojos y me dijeron no seas tonto tú sabes quién es, es Miss Venezuela Maya Brandt y al lado estaba Joselo, él se para se va al baño y yo me siento al lado de ella y me pongo a hablar con ella”, expresó Jean Carlo Simancas.

De esta misma manera, el venezolano comentó que desde ese día nunca se separaron, compartían todos los días, ´por lo que tomó la decisión de pedirle que fuera su esposa, a lo que ella dijo que sí.

Además, Jean reveló que los padres de Maya Brandt no estaban de acuerdo con la relación de ambos al igual que muchas personas cercanas a ellos. Sin embargo, el amor entre ellos se mantuvo firme hasta el día de la muerte de la mujer.

