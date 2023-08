Robert Redford: el “chico de oro” que sobrevivió a la muerte de dos hijos y se permitió dar una vuelta de página

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

“Toda mi vida me ha perseguido la culpa porque siento que existe esta diferencia entre la forma en que me veo y la forma en que me siento por dentro”, declaró el actor de pocas palabras.

Cynthia Serebrinsky // INFOBAE

Por fuera todo está dicho pero por dentro Robert Redford, una de las últimas estrellas vivas que se abrió camino durante la Edad de Oro de Hollywood, sufrió las pérdidas más dolorosas que puede admitir una persona.

Una infancia difícil

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California, en el seno de una familia de clase media. Su padre trabajaba como lechero y, más tarde, como contable de una compañía petrolera, mientras que su madre era ama de casa. El pequeño Robert compartía con su mamá el amor por el cine y los libros, al tiempo que le enseñaba a dibujar.

En el 2011, Redford aceptó cooperar con el autor Michael Feeney Callan en un libro sobre su vida. Una de las revelaciones que surgieron fue que contrajo polio cuando era niño. No fue un caso grave pero se vio obligado a pasar varias semanas en la cama después de sobreexigirse nadando en el mar.

En un corto del 2014, el actor rindió homenaje a Jonas Salk, el científico que encontró la vacuna para la polio; se puso detrás de cámaras para dirigir una parte de Cathedrals of Culture, un documental en 3D sobre el Instituto Salk de Estudios Biológicos de San Diego. “Yo vivía cuando la epidemia de la polio todavía era una gran amenaza… así que cuando Jonas Salk inventó la vacuna, fue una noticia impactante”, dijo en una entrevista con Express.

El protagonista de Propuesta indecente (1993) lloró en la Celebración del Liderazgo de las Mujeres de Utah en el Festival de Cine de Sundance de 2018 cuando homenajeó a su madre. Martha Redford falleció a los 40 años, cuando Robert tenía 18, de septicemia, una hemorragia relacionada con un desorden sanguíneo que contrajo cuando sus hijas gemelas murieron durante el parto ocho años antes. “Parecía tan injusto”, dijo Redford a AmoMama, y continuó, “Pero de una manera extraña, me liberó para ir por mi cuenta, lo que había querido hacer durante mucho tiempo”

. El actor admitió que no le había facilitado las cosas a su madre de adolescente, pero que ella siempre lo apoyó, “Mi mamá creía que todo importaba, tenía una gran fe en mí de que me iría muy bien”, explicó a Closer Weekly.

Pero Martha no pudo ver su sueño hecho realidad: su hijo debutó cinco años después de su muerte.

“[Vengo] de una familia oscura [que] emigró de Irlanda y Escocia. No hablás demasiado. No te quejás mucho. […] Soportás lo peor de lo que te llega, y lo hacés con gracia”, señaló Redford durante una charla con NPR, refiriéndose a las dificultades de su familia para llevar las pérdidas. Esta actitud hacia la muerte no sólo se debió al prematuro fallecimiento de su madre sino también a sus hermanas gemelas fallecidas, Redford explicó que en su familia simplemente no se hablaba de la tragedia.

Más detalles en INFOBAE