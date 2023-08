Capriles pide a mantener “la altura del debate” ante inicio de campaña opositora : La primaria debe servir para salir fortalecidos (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

Henrique Capriles se pronuncio este martes 22 de agosto y solicitó que el arranque de la campaña a la Primaria sea mantener un debate de altura.

Por lapatilla.com

Capriles indicó que “Este es un proceso autogestionado y el éxito de este proceso depende en gran medida de nosotros mismos los venezolanos, de todos los que van a participar, digo más allá de los candidatos, el gran esfuerzo que se van a hacer desde todos los partidos políticos y de todo el pueblo organizado en todo el país.

Yo quisiera aprovechar en el arranque de esta campaña para recordar para qué es la primaria. La primaria es para elegir una candidatura. La primaria para nosotros representa un espacio de encuentro, un espacio donde los venezolanos podamos hablar con nuestra participación. La primaria debe servir para salir fortalecidos de este proceso.

Muy importante que mantengamos la altura del debate. Es muy importante pensar en el día 23 de octubre la necesidad que tenemos todos los venezolanos de presentarle al país una opción que va a competir en el año 2024, que sea una opción que una a los venezolanos. Y esa es mi bandera y mi objetivo”.

#EnVivo | "Mi propuesta es para unir al país, no es una confrontación", así arrancó el abanderado de Primero Justicia, Henrique Capriles, su campaña electoral a las primarias opositoras. Conéctate a #VPItv por: https://t.co/jAA2jTNou8 pic.twitter.com/Tz14y4Q5Bw — VPItv (@VPITV) August 22, 2023

– “Mi propuesta es una propuesta para no seguir en la confrontación, ni cambiar la confrontación de un color por otro color. Los venezolanos necesitamos unirnos para reconstruir nuestra Venezuela. Yo estaba viendo esta mañana una publicación sobre una consulta que se hace de 20 productos en un automercado”, dijo Capriles.

– “No hay razón para que los trabajadores públicos no hayan recibido ajuste salarial. Desde marzo 2022 no se suben los salarios y pensiones. Con el cuento del embargo, del bloqueo ¿Tú me vas a decir que hay bloqueo en Venezuela? Cuando por Puerto Cabello se bajan contenedores full de camionetas último lujo. Camionetas de 120 mil o 150 mil dólares. Si hubiese bloqueo, cómo llegan esas camionetas al país ¿o es que los carros de lujo los meten por las trochas? Tú vas a cualquier automercado o comercio y encuentras productos importados. Aquí no hay bloqueo Carvajalino, aquí todos los días llegan productos. Ahora, ¿Cuántos venezolanos tienen acceso a esos productos? Aquí no se va a recuperar la economía mientras tengamos salarios y pensiones de hambre”.

– “¿Cuál es el miedo de ir a elecciones? Vayamos a elecciones, dejemos que el pueblo elija libremente, el gobierno se siente fuerte o popular ¿por qué hay que judicializar partidos, por qué hay que inhabilitar candidatos, por qué hay que generar violencia? ¿Tú no viste lo que pasó en Apure o Carabobo? Hay gente que me pregunta si voy a ir a la Fiscalía ¿A qué voy a ir a la Fiscalía?”

– ”Si nosotros queremos elecciones libres y legítimas, ¿por qué tenemos que aceptar una arbitrariedad? ¿No tenemos derecho a luchar contra la arbitrariedad? 6 años tiene un recurso en el Tribunal, yo impugné mi inhabilitación. Tiene 6 años en el Tribunal. ¿Por qué tiene que tardarse 6 años dar una respuesta?”

– ”La destrucción de PDVSA no es desde el momento que empezó el tema de las sanciones, es anterior. ¿o se nos olvida un nefasto personaje que dijo que PDVSA había que convertirla en una empresa roja rojita? La caja chica del PSUV. Nosotros queremos recuperar la industria petrolera, pero para que eso signifique una mejora en la vida de los venezolanos. ¿Por qué tenemos que renunciar a luchar por la vigencia de la constitución?”

– ”Este país no necesita un vengador, necesita un constructor. Yo no soy un vengador, ni quiero más odio, más promoción de la confrontación entre venezolanos. Ahora, es bueno que la gente vea las declaraciones y que cada venezolano se vaya haciendo su propio juicio. Yo no tengo ningún mantra, (…) llueve, truene o relampaguee, los venezolanos van a tener una candidatura para el próximo año. Los venezolanos no necesitamos consignas vacías. ¿Vamos a volver a repetir fracasos?”

#EnVivo | Capriles: "El problema es que los venezolanos queremos recuperar la democracia, porque queremos recuperar la institucionalidad y el país". Conéctate a #VPItv por: https://t.co/jAA2jTNou8 pic.twitter.com/eEkLrVeazq — VPItv (@VPITV) August 22, 2023

– ”Por ahí oigo otra vez la palabra rebelión. ¿Cuál rebelión? ¿Llamando a la rebelión desde Madrid? ¿Se va a venir para acá? No vamos a volver a pegarnos con la misma piedra. La primaria es para elegir una candidatura, hay un problema con las inhabilitaciones. Tiene que haber unas reglas para que, llegado el momento, si nosotros no podemos materializar, porque el gobierno sigue en su trinchera metido de querer llevar unas elecciones como por lo visto quieren llevarlas, igualito va a haber candidato. Seguid el ejemplo que Barinas dio. Maduro no va a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos”.

– “Aquí no vamos a coronar a nadie, el 22 de octubre es para elegir una candidatura que salga fortalecida de ese proceso para derrotar al peor gobierno que ha tenido Venezuela en su historia”.

#EnVivo | Capriles: "Todos los venezolanos deben rencontrarse con el voto, de eso se trata el próximo año 2024, presentar una opción ganadora que derrote al peor gobierno que ha habido en la historia de nuestro país". Conéctate a #VPItv por: https://t.co/jAA2jTNou8 pic.twitter.com/cJc3jk8niu — VPItv (@VPITV) August 22, 2023

– “En Venezuela hay un solo proceso de negociación y está estancado. El país necesita un acuerdo, este país tiene que tener estabilidad política para que pueda tener recuperación económica y social. Lo primero que yo haría sería un aumento general de sueldos, pensiones y salarios. Aquí no se aumentan los sueldos desde marzo de 2022, con la inflación más alta del mundo”.

– “Maduro es profundamente impopular. Le queda jugar a la división, va a crear candidatos de mentira para dividir y que la gente crea que hay 20 candidatos. Y promover abstención, mientras peor sea el CNE creo que mayor participación debe haber”.

– “Yo creo que con 3000 centros y más de 5000 mesas se puede sacar una primaria. (…) Pero la verdad es que no hay un ambiente de primaria en la calle. La gente no tiene en su mente la primaria, ese es el gran desafío que tenemos, que la gente participe. (…) Yo hubiera preferido que se hiciera con toda la logística, pero implosionaron el CNE. El esfuerzo de sacar una elección autogestionada en esta Venezuela es tremendo. (…) Mucha gente ni sabe que hay primaria, tenemos 8 semanas para que el país sepa que tenemos primaria”.

– “La última vez que yo fui candidato, casi un millón de venezolanos que habían votado por Chávez votaron por mi, yo creo que la Venezuela del encuentro es posible“. Sobre la posibilidad de hacer unas elecciones generales, Capriles aseguró, “todos los días corren rumores. Una cosa es lo que quiere hacer el gobierno y otra lo que dice la constitución”.

– “La solución en este país no es militar, es a través de la democracia. Que los venezolanos tengan una vida mejor, que los militares tengan una vida mejor, que los maestros una vida mejor. ¿Por qué meter a los militares en el tema partidista? “.

#EnVivo | @hcapriles: "Ya basta de utilizar a la Fuerza Armada para polarizar (…) La solución en Venezuela no es militar, es democracia". Conéctate a #VPItv por: https://t.co/jAA2jTMQEA pic.twitter.com/3PZS0nr3j5 — VPItv (@VPITV) August 22, 2023

– “El propio gobierno reconoció 23 mil millones del ingreso petrolero robados. ¿Alguien aquí sabe dónde está Tareck El Aissami? (…) allanaron galpones, carros, aviones, pura novela. Porque aquí tú pones un pie y el gobierno sabe a dónde vas tú. ¿No sabían nada de esa trama de corrupción? (..) El CNE que van a elegir no va a ser sin militancia partidista, el objetivo va a ser espantar el voto. Es que la gente sienta desconfianza”.

#EnVivo | Capriles: "¿Dónde está Tareck El Aissami? Hubo todo un escándalo de corrupción pero le bajaron el interruptor, porque no hablaron más de ello". Conéctate a #VPItv por: https://t.co/jAA2jTMQEA pic.twitter.com/fIZ5CYtuge — VPItv (@VPITV) August 22, 2023

– “Llueva, truene o relampaguee, tengan la absoluta garantía que el pueblo venezolano va a tener una opción para derrotar Maduro. Yo estoy absolutamente comprometido con que los venezolanos puedan ejercer libremente su derecho. Nosotros creemos que el voto masivo en unidad es lo que va a derrotar a Maduro. (…) Por eso las agresiones, para llevarnos al terreno de la violencia, a mi no me van a llevar al terreno de la violencia. (…) Ninguna persona en su sano juicio vota por Nicolás Maduro, ninguna”.