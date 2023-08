“Yo nací acá y voy a morir acá”: Niño que haría parte del ELN causó indignación (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Por medio de redes sociales se hizo viral un video en el que aparece un niño que pertenece al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este clip en el que el pequeño habla generó indignación en diferentes sectores, quienes criticaron el hecho de que a tan corta edad sea “instrumentalizado”.

Por RCN

En el video se puede ver a un niño que se llama Byron, el cual tiene 9 años (12 de octubre de 213) y lleva allí desde que nació, pues su madre lo tuvo en un campamento y desde entonces no conoce nada más allá de la selva y todo lo que gira en torno a este grupo al margén de la ley.

“Mi vida ha sido dura, estar en la selva no es fácil, yo nací acá y voy a morir acá. Mi mamá me enseñó a leer, me enseñó a sumar y me enseñó lo esencial para defenderme”, dice en medio de la entrevista que fue compartida por la periodista Steph Bates.

#DENUNCIA ? Esto no es solo muy triste, sino UN ATROZ CRIMEN si llega a ser real. Un niño con uniforme de la guerilla del ELN, a su corta edad totalmente instrumentalizado. El lugar de ese niño es un colegio, un parque, un hogar, no un campamento NARCOCRIMINAL donde dice que… pic.twitter.com/rR1GkL4JdO — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) August 22, 2023

Byron revela que su madre, quien llevaba 27 años en el ELN, murió hace año y medio y desde entonces le ha tocado seguir adelante solo con la ayuda de sus compañeros de campamento.

“Yo me he soñado con ella y ella en mis sueños me dice que aguante que me está esperando y protegiendo de arriba”, dijo el menor de edad.

