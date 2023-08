No eres tú, ya nadie publica en las redes sociales: Descubre qué está pasando

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Tati Bruening, una fotógrafa y creadora de contenido de 22 años, solo quiere compartir memes y publicar sobre cómo cocinar judías verdes. Sin embargo, cada vez que inicia sesión en Instagram, su feed se ve inundado por una combinación de fotografías perfectamente seleccionadas y contenido creado profesionalmente.

Por Insider

Traducción libre de La Patilla

“Es realmente extraño para mí que todo el mundo haya llegado a esta conclusión de que el contenido tiene que ser tan curado”, nos dijo Bruening. “Tan curado que no puedes mostrar lo que estás cocinando para la cena, porque eso no es lo suficientemente genial”.

Frustrada por el estado de la plataforma, Bruening lanzó la cruzada “Hacer Instagram Instagram otra vez” en 2022. Usando su nombre de usuario, Illumitati, la campaña rechazó los cambios de la plataforma que priorizaban los videos sugeridos algorítmicamente sobre una transmisión cronológica de las cuentas que sigues. Miles de usuarios, e incluso algunas celebridades como Kylie Jenner , se sumaron y pronto Instagram redujo su agresiva campaña de recomendaciones.

En el centro de la frustración de Bruening estaba un cambio radical que se había extendido por Instagram : en lugar de fotos cotidianas de personas normales, la plataforma se había convertido en una plataforma curada donde incluso el contenido aparentemente auténtico se planificaba meticulosamente.

La fatiga que siente la gente promedio cuando se trata de publicar en Instagram ha empujado a más usuarios a realizar publicaciones privadas y grupos cerrados. Funciones como Amigos cercanos (una lista privada de personas que tienen acceso a tu contenido) y el auge de los chats grupales brindan a las personas un lugar más seguro para compartir memes, cotillear con amigos e incluso conocer gente nueva. Es menos presión ( no les importará si no me borro el grano de la frente ), pero este lado de Instagram difícilmente cumple la promesa original de fluidez de las redes sociales.

“Existe un estándar social muy extraño y tácito sobre lo que está permitido en Instagram”, dijo Bruening. “Sé que para mi grupo de edad, es como si te rindieras por completo y luego simplemente publicaras solo en tus amigos cercanos o cuentas alternativas. Existe esta subcapa de Instagram que es mucho más fiel a lo que alguna vez fue la aplicación, pero simplemente no es visible para el público en general.”

Bruening no está solo. A pesar de los esfuerzos de los grandes titulares y de las nuevas y populares aplicaciones, las antiguas formas de publicar han desaparecido y la gente no quiere volver atrás. Incluso Adam Mosseri, director de Instagram, admitió que los usuarios han pasado a los mensajes directos, las comunidades cerradas y los chats grupales. La publicación regular de contenido ahora se limita en gran medida a los creadores de contenido y personas influyentes, mientras que los no creadores están pasando a compartir partes de sus vidas detrás de cuentas privadas.