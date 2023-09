El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de septiembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy es un día para desconectarte de los problemas y sobre todo de pensamientos negativos. No necesitas ningún plan, sólo comer saludable, hacer ejercicios o practicar algún deporte o actividad al aire libre. Reencuéntrate contigo mismo o con personas que nutran tu alma. Has que tú Sábado sea espectacular.

Tauro

Estás cansado batallar para lograr lo que quieres, pero aún así no pierdes fe en tus proyectos. Excelente Tauro, sigue adelante con la convicción de que no hay imposibles. Pero como es Sábado y no hay mucho que puedas avanzar, has algo agradable, distráete con tu familia o amigos y recarga tu energía con charlas motivadoras.

Géminis

Aunque es un día en la que muchos descansan, hoy no te puedes quedar tranquilo, tienes demasiadas asuntos pendientes y adelantas un poco de trabajo en casa. Organízate bien para que también puedas dedicar parte de la tarde a diversión y el entretenimiento.

Cáncer

Necesitas libertad y es que desde hace un tiempo te sientes atado y hasta un poco esclavo dd ciertos vínculos. O no son lo suficientemente sólidos o últimamente se han abierto brechas, que de continuar así, terminarán por separarlos definitivamente. Es posible que el conflicto no sea por la relación, sino por el caos interno de cada uno.

Leo

Hoy es un día para organizar tu hogar. Bota lo que no sirva o esté roto, regala lo que no aún funcione y pueda servir a otros y dona lo que no quieras más. La idea es hacer una limpieza a fondo para mover energías y atraer abundancia y prosperidad. No te imaginas lo bien que te sentirás una vez que lo hayas hecho.

Virgo

Podrías sentirte un poco egoísta y es que hoy piensas en ti por encima de cualquier otra persona. Que ayudes esta bien, pero que seas tu prioridad debe ser tu premisa de vida. Por otro lado, no hagas caso a quien nunca te ha apoyado y mucho menos permitas que te resten brillo personal.

Libra

Eres demasiado estricto y exigente con quienes te rodean. Para estar en paz contigo mismo y con los demás, necesitas cambiar de actitud, ser más suave, comprensivo y tolerante. Aunque sea por hoy olvida ataduras y limites autoimpuestos y decide cambiar a una actitud más relajada. Tú puedes.

Escorpio

Hay realidades que no puedes evadir. Abre los ojos y asume una posición positiva ante lo que sucede, entiende que cuando evades niegas y cuando niegas retrasas el proceso. Cuando des ese paso podrás disfrutar los beneficios de aceptar las cosas tal cual son, de hecho, el cambio será tan trascendental que dirás: ¿porque no lo hice antes?

Sagitario

Hay relaciones que pueden ser tóxicas, que minan la mente y oprimen el corazón, que nos lastiman e empañan nuestra felicidad. Algunos sucesos con amigos o familiar te harán entender que ciertas personas no pueden ser parte de tu vida. Decidir dejar atrás puede ser duro, pero sin duda será liberador.

Capricornio

Tu actitud excedía sus propios límites y te convertía en un zombie, en un ser que sólo iba por la vida, sin existir. Vive la vida, es hermosa y vale la pena estar presente y disfrutarla a plenitud. Sonríe más, agradece y se amable, pero sobre todo, fortalece los vínculos con esas personas que amas y que a veces descuidas.

Acuario

Surgen problemas repentinos que complican un poco tu fin de semana, en lugar de descansar tienes que hacer mil cosas y además resolver lo que sucedió. Hazlo sin stress y entiende que hay cosas que podrás reestructurar, pero otras tendrán que seguir el igual, así que no hagas mucha lucha.

Piscis

Hoy te sientes un poco tenso y es que posiblemente te estés exigiendo demasiado, incluso más allá de lo que puedes dar. Cada uno tiene sus propios límites y hoy tu gran avance es reconocer los tuyos. La idea es crecer como ser humano, no agotar tus energías.