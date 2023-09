José Gato Briceño: Ramos y Rosales, más pactos y acuerdos contra Venezuela

Posteado en: Opinión

Es necesario, diría que imprescindible, ante la pésima y lamentable experiencia que vive nuestro país en el área política, que delatemos, sin temor a “romper la unidad” las vueltas y piruetas malsanas que hacen algunos politiqueros para enrevezar, embarullar la ya complicada situación creada por la narcodictadura y su búsqueda perenne de mantenerse en el poder, creando todo lo que les convenga a su alrededor, quitando y poniendo piezas a su antojo para perpetuar esta desgracia sin parangón en la historia. Se cree que no tiene mayor relevancia o no les mueve el piso que destapemos esas cochinadas pero al menos ante mi pueblo no quedaré como cómplice a sabiendas del daño que estos traficantes de la mala política le hacen al país . Nunca me quedaré callado ante sus manifiestos, descarados e hipócritas acuerdos malamañosos.

En la continuación del desespero chavista preprimarias que se siente en el ambiente, desde hace 10 días Venezuela pudo conocer a los nuevos rectores del poder electoral (CNE) y el narcorégimen , cómo es usual, impuso e hizo lo que le dió la gana, pisoteando una vez más la Constitución. Ninguno de los rectores principales y suplentes son apolíticos como lo establece la Constitución, todos absolutamente todos, tienen militancia partidista conocida, fue un verdadero descaro y depravación, ofendiendo y pisoteando una vez más la inteligencia del venezolano. Esto pasará a la penosa historia de nuestra vida política porque se quitaron la careta algunos actores de la supuesta oposición.

De los cinco rectores principales el PSUV tiene tres que son militantes incondicionales,gente inepta e inexperta en materia electoral pero experta en sumisión y jalabolismo a la jerarquía narcoterrorista; los otros dos rectores son conocidos como los nuevos alacranes que tienen vinculación directa con el PSUV y se hacen llamar “oposición de la alianza democrática” producto de más acuerdos liderizados por Henry Ramos Allup (AD) y Manuel Rosales (UNT) Aquí se aplica el viejo adagio popular “si no estamos presos, nos andan buscando”

El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso, ficha de las peorcitas es el inhabilitador de los derechos políticos de los venezolanos, cuya última victima fue María Corinta Machado, es militante del PSUV, además estará como uno de los representantes de la “sociedad civil” semejante estafa o barbaridad que ofende a la ciudadanía digna de nuestro país. El vicepresidente Carlos Quintero, militar, quien ha desempeñado distintos cargos en el Consejo Nacional Electoral, pero quizás su mayor logro es que fue el artífice de la compra del hardware y el software que se usa en la actualidad para las maquinas de votación, fue el autor de la violación del sistema alterando los resultados por más de millón y medio de votos en las elecciones de la ilegitima Constituyente del año 2017, denunciado por la misma empresa Smartmatic que era la empresa que venía prestando la plataforma tecnológica de votación y demás servicios para las elecciones en Venezuela desde el año 2004 hasta el año 2017, también se encuentra sancionado por el gobierno americano, la (OFAC) y el gobierno de Panamá por “ser cómplice de socavar la democracia y violar los Derechos Humanos” o sea, Maduro blindado.

Rosalba Gil, la tercera rectora del PSUV que era la que nos repartía el café en la Constituyente del año 1999 y la cachifa más fiel de Cilia Flores. El cuarto rector es Juan Carlos Delpino de la Acción Democrática “secuestrada” cuota de Henry Ramos Allup y el quinto rector, Acme Nogal militante del partido Un Nuevo Tiempo, cuota de Manuel Rosales.

Aquí me quiero hacer unas preguntas.

¿La alianza democrática y la Comisión Nacional de Primarias tenían conocimiento de que Henry Ramos Allup y Manuel Rosales estaban negociando con los narcocriminales? Me informan que no tenían conocimiento ¿Henry Ramos Allup y Manuel Rosales le informaron a su militancia y a los venezolanos de esa negociación o CONTRATACIÓN CON MADURO? Es público, notorio y comunicacional que los venezolanos nos enteramos de esa infausta traición por los medios de comunicación.

Todas las fuentes me indican que la negociación fue devolverle el partido Acción Democrática a Henry Ramos entre otras tantas cosas, imponerle a Manuel Rosales que apoyé a Capriles ( ya lo había anunciado Diosdado en su programa de chismes desde hace un mes aproximadamente) ¿O es que Diosdado Cabello es adivino? Henry Falcón con su nuevo partido, Futuro (aprobado sin ningún obstáculo) y el partido Fuerza Vecinal apoyarían al candidato de Henry Ramos, Carlos Prósperi. A estas alturas está ya más que evidenciado que Maduro tiene dos candidatos dentro de las primarias, Carlos Prosperi y Henrique Capriles. Ahora, para más evidencias, le quieren imponer a la comisión de primarias una propuesta que hizo el pasado martes Capriles y avalada por AD para hacer un reglamento de sustitución de candidatos para desconocer la voluntad popular que se manifestará el 22 de octubre, es super obvio que es para arrebatarle la candidatura a Marina Corina e imponer a Carlos Prósperi, alegando que compitió en las primarias y es el candidato deseado por Maduro que no está inhabilitado. Ellos invocan el caso del estado Barinas donde “se inhabilitó” al candidato Superlano después de que ganó las elecciones, él escogió a su esposa que jamás había ejercido un cargo público, es ama de casa y también la inhabilitaron, posteriormente se escogió al dirigente Julio César Reyes y también lo inhabilitaron; por último escogieron a Sergio Garrido quien es militante del partido Acción Democrática del grupo de Henry Ramos Allup y Maduro lo aceptó. ¿será que es pura coincidencia o casualidad? O ¿será que Maduro le gusta complacer a Henry Ramos por ser complaciente y disciplinado?

Se está estudiando también una propuesta jurídica hecha por Henry Ramos sobre las primarias que consiste que el Tribunal Supremo de Justicia determine o le imponga al Consejo Nacional Electoral que asuma sus facultades plasmada en la Constitución Nacional y pueda retardar dichas elecciones y le ordenara a la Comisión Nacional de Primarias, reabran un nuevo lapso de postulaciones y a su vez imponiendole que se abstengan de aceptar inscripciones a los candidatos inhabilitados. Nota. Hasta el día de hoy eso no está aprobado pero es mi deber divulgarlo.

En mi reflexión desde la carcel del exilio me pregunto como estarán revolcandose en sus tumbas los fundadores del partido Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Alberto Carnevali, Leonardo Ruiz Pineda, Raúl Leoni al tener en su máxima dirigencia bichos de uña como Henry Ramos Allup que traicionó y tumbo a Carlos Andrés y hoy aliado de Maduro, Bernabé Gutiérrez, Luís Eduardo Martínez (El Burro) que enlodaron la historia y el legado de los dignos ejemplos de sus fundadores quienes tuvieron coraje y posiciones verticales y fuimos millones de venezolanos los que nos inspiramos en ellos.

Los venezolanos ya teníamos evidencias con pruebas documentales de las actuaciones de Henry Ramos Allup y de Manuel Rosales, sabiendo que los hijos y suegros de Henry Ramos tenían grandes contrataciones con PDVSA y otras instituciones del estado pero sin embargo teníamos la duda hasta que él mismo admitió que si negoció con los narcotiranos el rector principal del CNE.

Manuel Rosales ya era demasiado descarado y depravado, entregado a los pies de la narcotiranía, recordemos en el año 2016 cuando la oposición tenía el control de la Asamblea Nacional y se iban a elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral y fue una gran oportunidad de oro para la historia democrática y tres (3) diputados del partido de Manuel Rosales, o sea, Un Nuevo Tiempo no se presentaron para romper el quórum necesario y así impedir la elección; esa traición no la podrán olvidar las nuevas generaciones de venezolanos pues marcó parte de las tantas causas que motivaron la diáspora de ocho millones de venezolanos al perder esa gran oportunidad de tener un nuevo CNE imparcial. Manuel Rosales fue inhabilitado desde el año 2014 y en el año 2017 Maduro “manda a quitar” la inhabilitación en 24 horas, justo el mismo día en el que el Poder Electoral dió inicio al proceso de postulaciones para la repetición de la elección del gobernador del estado Zulia y darle legitimidad a las elecciones en donde ya había sido electo Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia; pero como no se Juramento ante la ilegitima ANC, le arrebataron la gobernación, repitieron esas elecciones y es allí en donde el farsante de Manuel Rosales se prestó a legitimar a Omar Prieto del PSUV y sin embargo se sigue vendiendo como opositor, todo el mundo sabe que es un alacrán arrastrado a los pies de Maduro.

Mi respeto para los otros 11 restantes candidatos a las primarias que no son unos politiqueros de oficio, cortesanos de los narcocriminales, chulos malvivientes, estafadores y cómplices que no les interesa ningún cambio de gobierno ya que esos traidores viven de las dádivas y migajas que le lanzan producto de los dividendos que les proporciona el polvo blanco y de paso manchado de sangre, por eso celebran las inhabilitaciones ilegales.

Hermanos lectores, ahí está más que develada la jugada, una vez más perjudicial para el espinoso camino hacia nuestra libertad, no seamos cómplices, seamos activos en la denuncia, lo hago cada segundo, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com