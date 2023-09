Primeras IMÁGENES del único oso panda albino del mundo

El único oso panda albino del mundo, descubierto en la provincia china de Sichuan en 2019, es un macho que se crece en buen estado de salud y se relaciona con normalidad con otros ejemplares de su especie, según las últimas investigaciones sobre el animal.

Las primeras imágenes del panda, de pelaje completamente blanco y ojos rojos, fueron captadas mediante cámaras de infrarrojos por primera vez hace cuatro años en la Reserva Natural de Wolong cuando era aún un osezno, recuerda hoy el diario oficialista Global Times.

Los investigadores de la Reserva, desde entonces, han seguido los pasos y monitoreado al animal, lo que les ha permitido determinar que se trata de un macho y obtener mejores imágenes en las que su rastro se solapa con el de otros pandas y se le puede ver comiendo bambú, frotándose contra troncos de árboles y cortejando a hembras.

También recogieron deposiciones del animal para confirmar con exactitud su género.

On Saturday, a few months ago, the Wolong National Nature Reserve Administration in Sichuan released a batch of special photos and videos taken in the Wolong section of the Giant Panda National Park. The content features the complete activity footage of the only known wild albino… pic.twitter.com/sp0XDZxk30

— Global Times (@globaltimesnews) September 3, 2023