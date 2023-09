Le pidió matrimonio con una romántica propuesta, pero lo rechazó al enterarse de la peor infidelidad

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Algunas parejas se toman cada vez más en serio la originalidad y creatividad a la hora de hacer una propuesta de matrimonio y las redes sociales son las protagonistas a la hora de compartirlas con el mundo. Es así cómo en los últimos días se dio a conocer de una que no salió como se esperaba.

Por: TN

En una rotonda de Elgin, Escocia, un particular escenario llamó la atención de los conductores que circulaban por la zona: un hombre le pidió matrimonio a su novia con un mensaje pintado con aerosol en una sábana blanca.

Si bien en dicho lugar es común que se cuelguen ese tipo de carteles con deseos de cumpleaños, esta vez la intención fue diferente, aunque la mujer dio una respuesta totalmente inesperada que dejó impactados a todos.

El primer mensaje de un misterioso romántico se animó a pedirle a una mujer llamada Rachel que se case con ella. A pesar de la propuesta, ella decidió responderle de la misma manera pero con una revelación desconcertante: no solo le dijo que no sino que lo acusó de haberla engañado por haber mantenido relaciones sexuales con su hermano.

Come on Rachel/writer, let's put the people out of their misery. We want to know!

My DMs are open, or you can e-mail me on david.mackay@pressandjournal.co.uk https://t.co/RzyWFavgkx

— David Mackay (@DaveFeatures) September 14, 2023