Moffi opacó a Mbappé en dura derrota de PSG frente a Niza

Una exhibición del nigeriano Terem Moffi, una demostración de verticalidad y eficacia, sepultó en el Parque de los Príncipes al París Saint Germain que encajó su primera derrota de la temporada a pesar del empeño de Kylian Mbappe que hizo peligrar al final el triunfo visitante.

No puede con todo Mbappe, no fue suficiente. El conjunto de Luis Enrique no termina de imponer su ley en la Ligue 1. Está detrás del Mónaco, líder en las cuatro primeras jornadas y a pesar de la mejoría mostrada en las últimas fechas, antes del parón, volvió a ser superado por un equipo aparentemente inferior. Pero más ordenado y con las ideas más claras.

No le basta al PSG con Mbappe. El más fiable del campeón galo a pesar de los refuerzos llegados. Víctima del ‘virus FIFA’ no pudo contar con Marco Asensio, Fabían Ruiz y tampoco con el coreano Kang In Lee, lesionado antes de los partidos internacionales.

Falla el PSG en el peor momento. A punto de arrancar la Liga de Campeones, su auténtico objetivo cada año, y con la visita del Borussia Dortmund el martes, anunciada.

Pero fue mejor el Niza que no ganaba en el Parque de los Príncipes desde noviembre del 2009. Pero todo empezó torcido para el cuadro parisino que a los diez minutos ya fue avisado con un tiro de Moffi que detuvo Gianluigi Donnarumma sin apuros.

Pero a la siguiente no perdonó el conjunto nicense, bien organizado, con una alta presión que no pudo resolver el cuadro local. Fue Mbappe el que se enredó y perdió el balón en su campo. Le llegó el balón a Jean Clair Todibo que tiró desde dentro del área; taponó primero Lucas Hernández y atento, Terem Moffi, recogió el rechace y disparó para batir por raso a Donnarumma.

El portero italiano salvó el segundo en el 26 cuando Sofiane Diop centró el balón a Kephren Thuram que tiró desde dentro del área. Salvó Donarumma que evitó un daño mayor en muchas acciones. Después pudo empatar Ousmane Dembele al recibir un pase con espacio de Mbappe. Tiró mal. Se marchó muy alto.

Acertó el PSG a la media hora. En un centro de Achraf desde la derecha. Sin mirar encontró a Mbappe. Funciona esa sociedad. El astro galo, desde la media luna, sin parar, tiró de manera certera y marcó el empate a pesar del esfuerzo de Martin Bulka.

Y se pudo poner por delante. otra vez Achraf desde la derecha y cabezazo de Gonzalo Ramos. Rozó el palo el balón igual que en un tiro de Dembele a pase de Ramos. Eran los mejores momentos locales.

Todo cambió después. Tras el descanso. Entró en acción Moffi y sentenció el choque. El nigeriano encontró a Gaetan Laborde que no falló desde dentro del área. La velocidad visitante dejó en evidencia al PSG que pudo encajar el tercero en una pérdida de Vitinha. Sofiane Diop se topó con Donnarumma de nuevo.

No había medio campo. El balón iba de área a área con velocidad. No había control y eso descolocó al conjunto de Luis Enrique. Moffi hizo el tercero en una gran carrera desde el dentro del campo. Encaró a Skriniar, dejó en evidencia a Hernández y batió a Donarumma.

Con prisas aceleró en busca de la solución. Le dio tiempo a recortar en el tramo final conuna tijera de Mbappe que superó al portero visitante a pase de Kolo Muani. Pero no le dio tiempo a dar un giro total al choque. La grada silbó. Ya lo había hecho. Y el campeón encajó su primer revés, histórico, del curso.

Ficha técnica

2 – París Saint Germain: Gialuigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Danilo Pereira, MilanSkriniar, Lucas Hernandez; Carlos Soler (Manuel Ugarte, m.64), Warren Zaier Emery, Vitinha; Ousmane Dembele (Bradley Barcola, m.67), Kylian Mbappe y Gonçalo Ramos (Randal Kolo Muani, m.64).

3 – Niza: Martin Bulka; Jordan Lotomba, Jean Clair Todibo, Dante, Melvin Bard (Romain Perraud, m.79); Morgan Sanson (Hicham Boudaoui, m.71), Youssouf Ndayishimiye, Kephren Thuram-Ulien (Pablo Rosario m.88); Gaetan laborde, Sofiane Diop (Evann Guessand, m.71) y Terem Moffi (Jeremie Boga, m.79).

Goles: 0-1, m.21: Terem Moffi; 1-1, m.30: Kylian Mbappe. 1-2, m.53: Gaetan Laborde; 1-3, m.69: Terem Moffi; 2-3, m.87: Kylian Mbappe.

Árbitro: Clement Turpin. Mostró tarjeta amarilla a Marcin Bulka, Melvin Bard, Kephren Thuram, Jordan Lotomba y Terem Moffi, del Niza y Milan Skriniar, del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Ligue 1 de Francia disputado en el Parque de los Príncipes de París.

EFE