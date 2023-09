VIDEO impactante: decenas de pasajeros abandonan una casa flotante en llamas en lago de Utah

Más de dos docenas de personas, incluido un bebé de dos meses, saltaron desesperadamente a un lago de Utah el miércoles después de que su casa flotante estallara en llamas.

Por New York Post

Imágenes espeluznantes muestran a un hombre pasando al pequeño bebé fuera del barco condenado a un miembro de la familia que flota en el agua mientras el intenso fuego arde en la proa.

Pesadas columnas de humo negro se elevaban desde el barco de dos pisos mientras otros navegantes cruzaban el lago Powell para ayudar a la familia de 29 personas a ponerse a salvo.

People had to to jump to safety off this burning houseboat in Lake Powell. All 25 people are safe. Some report hearing what sounded like the engine explode. Latest on @KSL5TV. #KSLTV pic.twitter.com/7nrSXtWmh6

— Deanie Wimmer (@DeanieWimmer) September 14, 2023