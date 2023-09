MichellRoxana Castellanos recibió una medalla de Honor otorgada por el Presidente de Estados Unidos 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

No solo la hemos visto robar miradas en los distintos eventos y pasarelas en todo el mundo, sino que además es una filántropa y escritora que ha ayudado por varios años a muchas personas en nuestra sociedad, nos referimos a la venezolana MichellRoxana Castellanos.

MichellRoxana recibió en la Casa Blanca en Washington DC, el prestigioso premio President’s Volunteer Service Award; destacando la dedicación constante y las contribuciones significativas en las labores sociales y medioambientales que ha encabezado durante los últimos años.

Este reconocimiento concedido por el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se le otorgó a la corporación Mia Foundation, mediante la cual, su fundadora, MichellRoxana ha ayudado a proteger y enseñar a los niños más desfavorecidos en diferentes regiones del mundo. Además Michell es la creadora de la saga de libros “MicheLand”, los cuales llevan un mensaje fundamental para el cuidado del medio ambiente ayudando de esta manera sembrar la semilla de la protección de nuestro planeta a las personas que disfruten de su lectura.

El “President’s Volunteer Service Award” es un galardón que se confiere para celebrar la labor de los ciudadanos que han dedicado significativas horas de servicio voluntario con el objetivo de mejorar la vida de otros y fortalecer la comunidad y la nación. Representa un notable reconocimiento a aquellos que se han comprometido de manera inquebrantable con el acto desinteresado de servir a su sociedad y al planeta.

A través de su fundación y los libros que ha escrito, MichellRoxana ha consagrado todos sus esfuerzos por ser un vórtice de cambio positivo, canalizando recursos y atención hacia la preservación del medio ambiente. Su compromiso inquebrantable es evidente; especialmente desde que la acreditaron como Embajadora de Buena Voluntad en octubre de 2022. Este título significativo vino como un reconocimiento a su fuerte movimiento como agente de cambio, una cruzada que ha sido apoyada fervientemente por IIMSAM (The Intergovernmental Institution for the use of micro algae Spirulina against malnutrition), una organización respaldada y acreditada por las Naciones Unidas.

Esta distinción se suma a una serie de logros que MichellRoxana ha acumulado en su camino, subrayando su dedicación y amor por nuestro planeta y su gente. A medida que continúa su labor, representa una luz de esperanza y un ejemplo de cómo la determinación, acompañada de acciones concretas, puede engendrar un cambio positivo y duradero en nuestro mundo.