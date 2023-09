EEUU presenta cargos contra socio de Alex Saab por aceptar sobornos en nombre de Vielma Mora

Click to share on Google News (Opens in new window)

La Justicia estadounidense formuló nuevos cargos federales contra Orlando Alfonso Contreras Saab por aceptar sobornos a cambio de contratos de alimentación cuando representaba al diputado José Gregorio Vielma Mora.

El periodista Joshua Goodman señaló que Contreras Saab está vinculado a Álex Saab, el empresario colombiano actualmente bajo custodia de la justicia de Estados Unidos, acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, líder del chavismo.

“La falta de acusación sugiere que el acusado está cooperando“, apuntó en Twitter.

New federal charges against a Venezuelan accused of taking bribes on behalf of ex Gov. Vielma Mora in exchange for food import contracts.

The case is tied to the prosecution of Maduro ally Alex Saab.

The lack of an indictment suggests the defendant is cooperating. pic.twitter.com/Cs5WTEV2MS

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 18, 2023