Acusaron a estrella de la NFL de dejar embarazaradas a cuatro mujeres al mismo tiempo

Xavien Howard, cornerback de los Miami Dolphins, está transitando una delicada situación personal. Una mujer lo acusó en las redes sociales de haberla embarazado y ofrecerle dinero para que abortara. Pero, además, la implicada compartió capturas de pantallas de otras tres chicas que estarían en su misma situación, según lo reseñado por INFOBAE.

“Vamos a aclarar las cosas, porque este hombre obviamente tiene un fetiche por dejar embarazadas a las mujeres. Y ahora tengo a sus otras madres acercándose a mí”, fue el inicio del mensaje que publicó una modelo de Instagram y bailarina que se hace llamar tappedinwithtai. El texto que pone en aprietos al esquinero de 30 años continúa: “Quedé embarazada después de estar con X (en referencia a Howard) varias veces. Me dijo que quería tener un bebé conmigo e, independientemente de eso, tomé un Plan B. Claramente falló porque estaba cerca de la ovulación. Sea como sea, reconozco mis acciones y acepto el hecho de que tendré un bebé”.

La mujer reveló que Xavien al principio se enojó por su decisión y luego se reunieron en casa de él la primera semana de septiembre. Allí fue cuando le preguntó cuánto dinero quería que le diera mensualmente durante su embarazo y la engañó. “Me hice una ecografía y le envié las fotos como se ve en las capturas de pantalla. Y a partir de ahí todo se ha deshecho. Su otra madre de bebé se me acercó y mi mejor amiga le escribió para que dejara de hacerlo. Él quiere pagarme para que interrumpa mi embarazo y, por la captura de la conversación con la otra madre de su bebé, también quiere que interrumpa ese”, lo acusó en un posteo que fue publicado por el sitio The neighborhood talk.

Pero eso no fue todo, porque la mujer también compartió capturas de pantalla con otras dos chicas que estarían esperando un bebé de Howard. En las conversaciones una de ellas le comenta: “¡No, no le creo! ¡Sé que miente! ¡Él me hizo lo mismo! Tendrá otro bebé el próximo mes. Mi consejo es mantener el asunto fuera de Internet. No le digas una m… Todo lo que hará es hablar mal y mentir. Simple. Le dijo a todo el mundo que estaba mintiendo acerca de estar embarazada. ¡Soy quien le hizo hacerse una prueba de ADN para que pueda mantener el nombre de mi bebé fuera de esta boca!”.

La otra le escribió: “¡Todo lo que voy a decir es buena suerte! Él no se ocupa de los que tiene ahora y yo estoy embarazada, tiene otro bebé en camino. Le pregunté al respecto y dijo que estabas mintiendo. Estoy tratando de advertirte sobre él. Tiene cuatro bebés en camino”.

A la espera del descargo de la figura de los Dolphins, el mensaje de tappedinwithtai concluyó con: “Está molesto porque no puede pagar para salir de esto. Manténganse alejadas de esto, damas, no tiene en cuenta a ninguna con la que se involucra. Si estás embarazada de él, no sientas necesidad de comunicarte conmigo. No tengo relación con este hombre y realmente no me importa. Estuve en esta industria por un tiempo y sé cómo operan los hombres de su talla, así que no es ninguna sorpresa. Es un poco impactante que tantas de nosotras esperemos de él a la vez. Y, si sigo siendo acosado por él o por cualquier persona involucrada con él, emprenderé acciones legales para protegerme a mí y a mi bebé por nacer”.