En imágenes: la incautación al senador Bob Menéndez en su casa, lingotes de oro y fajo de billetes

El senador de Nueva Jersey Bob Menéndez ha sido acusado de corrupción federal relacionado con un plan de años de duración en el que supuestamente aceptó sobornos, incluidos lingotes de oro, a cambio de ayudar a tres empresarios y al país de Egipto, anunciaron funcionarios el viernes.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

El demócrata, de 69 años, y su esposa, Nadine Menéndez , fueron acusados ??de aceptar cientos de miles de sobornos, según una acusación federal de Manhattan.

Esta es la segunda vez que enfrenta cargos federales de corrupción.

Cuando los federales allanaron la casa de Menéndez en Englewood Cliffs en junio de 2022, encontraron “los frutos” de su “acuerdo de soborno corrupto”, incluido un Mercedes Clase C de 2019, al menos 13 lingotes de oro y 566.000 dólares en efectivo “metidos en sobres ” .

Los federales dicen que Menéndez también recibió pagos de hipoteca y pagó por un trabajo de poca o ninguna asistencia y muebles para el hogar.

Se encontraron otros 70.000 dólares en efectivo en la caja de seguridad de Nadine, afirma la acusación.

U.S. Senator Robert Menendez, his wife, and three New Jersey businessmen charged with bribery offenses@NewYorkFBI https://t.co/YoE9xEirOo pic.twitter.com/wR27VDYAK7

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 22, 2023