Trabajadores de Corpoelec en Falcón se preguntan: ¿Dónde están los reales del Plan Borrón y Cuenta Nueva?

Falcón se encuentra entre los cinco estados del país donde se aplica el Plan “Borrón y Cuenta Nueva”, que lleva a cabo Corpoelec para volver a recaudar el pago por servicio eléctrico. Sin embargo, en la región se registran apagones de hasta 24 horas y faltan al menos 600 transformadores, lo que trae como consecuencia que muchas familias queden sin luz.

Por Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Starling Bracho, secretario general del sindicato Corpoelec Falcón, informó que la región vive un caos eléctrico, y una muestra de ello son los apagones y las fluctuaciones diarias. “Aun cuando el gobierno regional dice que está solucionando y que han invertido, para nosotros no es así, porque persisten los problemas de trasmisión y distribución”, dijo.

Recordó que la terna 230 que va de Planta Centro en el estado Carabobo, hasta El Isiro, es una línea está fuera del servicio desde noviembre de 2019. Es decir, solo se está recibiendo energía a través de una sola línea de trasmisión, y cuando se dispara, genera apagones de hasta ocho horas. “No tenemos una línea de respaldo”.

En cuanto a la Costa Oriental de Falcón, también tienen graves problemas y se vio reflejado el pasado fin de semana cuando ocurrió una falla en la línea 115 y quedaron sin luz por 24 horas, aunque no es la primera vez que pasa y que quedan sin servicio eléctrico todos los municipios de la costa.

Por otro lado, está planta Coro, una turbo-gas generadora que está en cero, ya que se le hizo un mantenimiento a una máquina hace dos años y no se arrancó, es decir, que la contratista que la reparó, no la puso a funcionar y nadie hizo nada al respecto.

La turbo-gas de Las Margaritas, en el municipio Carirubana, está también en cero. Lo único que está operativo es la planta termoeléctrica Josefa Camejo, que tiene tres turbinas y solo funcionan dos; mientras que el parque eólico cuando genera, apenas son 10 megavatios, que da al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

“En cuanto a la distribución, las mismas autoridades han dicho que tienen más de 600 transformadores quemados en el estado Falcón. Entonces, aunque digan que están haciendo todos los esfuerzos, en dos periodos que tiene Víctor Clark como gobernador, ni siquiera ha cumplido con la solución de los problemas eléctricos en Falcón”.

Pasando las de Caín

Los trabajadores son los que viven principalmente las consecuencias de una empresa abandonada. Actualmente son 1.000 activos y 500 jubilados, aproximadamente. El salario de los activos no llega a 7 dólares, y el de los jubilados a 5 dólares. A esto se suma que en vacaciones y Navidad no pueden contar con el salario para disfrutar de las festividades, porque son unas migajas.

Bracho denunció, además, que los trabajadores no cuentan con los implementos de seguridad, como botas, guantes, cascos y mucho menos con vehículos. Muchas veces hacen malabares para restablecer el servicio eléctrico en una comunidad.

“En días pasados veíamos cómo se hacen malabares para cumplir con el trabajo. Aquí en el municipio Miranda no contamos con un camión cesta. En Zamora y Falcón no hay vehículos de ningún tipo, incluso, hay comunidades que se han organizado para atender las averías y eso no debería pasar, pero está pasando y mucho. Tal es el caso del municipio Falcón, también en las zonas foráneas del municipio Miranda, donde los mismos vecinos reparan los daños en el sistema eléctrico”.

Lamentó que un trabajador gane 220 bolívares en una quincena, que no alcanza para nada, pero también es muy preocupante el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) que establece el contrato colectivo y que no lo tienen desde hace muchos años, por lo que los trabajadores al momento de una emergencia o accidente laboral deben ir a los hospitales, donde no hay insumos y los familiares deben correr con todos los gastos.

No hay dónde orinar

También denunció la insalubridad en las sedes laborales, como en el edificio principal de Corpoelec en Falcón, donde hay 200 trabajadores y existe apenas un baño que solo usan las mujeres, mientras que los hombres deben hacer sus necesidades detrás de un tráiler en la parte trasera del edificio. En la calle Ampies con Libertad de Coro, también dejaron perder una sede por falta de mantenimiento.

Una situación similar vive los trabajadores que cumplen guardias de 24 horas en las subestaciones, las cuales están en deplorables condiciones, porque las han dejado perder por falta de mantenimiento.

“Nosotros creemos que el problema no solo se refleja cuando se va la luz, sino que es un reflejo de que Corpoelec está mal. Por eso los trabajadores les informamos lo que vive la empresa. A pesar de que se está recaudando dinero, a pesar de que a los comercios les están cobrando el servicio eléctrico, a pesar de que hay un plan de borrón y cuenta nueva, y aun cuando le estén eliminando la deuda a los usuarios, ese capital no está llegando al sistema eléctrico ni a los trabajadores. Pero se está recaudando un dinero y es por ello que los trabajadores exigimos que sea utilizado para los salarios, beneficios, HCM y mejorar el tema laboral”, dijo.

Expresó que seguirán en la lucha, porque tienen la esperanza de que las cosas van a mejorar. “Seguiremos buscando que se den los cambios, pese a que el Gobierno se haga el ciego y el sordo por este problema. Seguiremos en la lucha por los trabajadores que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo con una esperanza de cambio para darle calidad de vida a sus familias y a los usuarios”, concluyó.