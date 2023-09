Ángel Montiel: De las creencias populares al fraude de los seres “no humanos”

Posteado en: Opinión

Llevar una creencia popular al escenario de un poder público le está costando a México ser el hazmerreír del mundo.

Sucedió hace apenas unas semanas atrás cuando Jaime Maussan, director del programa “Tercer Milenio” y renombrado ufólogo (un periodista y un hombre dedicado a los temas de ovnis, extraterrestres y situaciones paranormales) presentó ante el parlamento mexicano lo que según él son seres “no humanos”.

Y hasta ¡pidió al gobierno mexicano reconocer la existencia de Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) —más conocidos como ovnis!

Tuvo la suerte o más bien el acierto de hacer esta presentación en un momento cuando la NASA estaba presentando un informe científico acerca de los ovnis y, por supuesto, este hecho ocurrido en México en nada más y menos que en la propia sede del poder legislativo cobró una dimensión mundial y evidentemente sembró lo que se llama las dudas sobre la existencia de los seres extraterrestres.

Maussan presentó dos cuerpos hallados en Perú en 2017 y estas “momias de Nazca” ya habían causado polémica antes.

Los llamados seres extraterrestres son unas de las creencias populares que lleva el hombre consigo, así como la existencia de ovnis, de vida en otros planetas, que acompañan a la humanidad y son respetables. Aunque no se compartan esas creencias se les respeta hoy en día y hasta admira en algunos casos, pero de allí a crear un escándalo e intentar darle peso científico a algo no probado, eso si que no y México cayó en una trampa.

En Venezuela hay casos como María Lionza quizás uno de los mas emblemáticos la llamada Diosa de Yaracuy a quienes los creyentes acuden para buscarle solución a sus problemas, para pedirle milagros, en fin una devoción que trascendió el cantante panameño de salsa Rubén Blades y también Caracas le dedicó una estatua con la imagen de María Lionza.

Creer o no creer en María Lionza es un asunto personal y respetable, insisto pero eso de llevar al escenario del congreso como lo hizo en México con unos “seres no humanos” está haciendo ver al país del norte como una nación ridícula para no decir otra cosa. A pesar de las afirmaciones y la sensación mediática de este hecho ya varios expertos han expresado escepticismo y alegan que es una verdadera farsa.

Comienzan a desbaratar esos “hechos científicos” que uno a uno va siendo negados.

El parlamento dio entrada a una persona con una propuesta que científicamente no estaba del todo cuadrada, verificada y ahora corre con tamaña irresponsabilidad.

Los memes de burla ya abundan en las redes sociales.

Para cualquier comentario

@angelmontiep

angelmontielp@gmail.com