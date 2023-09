Los podcasts en Spotify podrán escucharse en español gracias al doblaje automático

Hace literalmente solo dos semanas, El Fary y Núñez Feijóo circularon por los chats de España hablando un inglés admirable con su propia voz. Ahora, hace un par de días, Spotify ha anunciado que episodios completos de podcasts en inglés van a estar disponibles doblados en español, francés, alemán. De momento solo hay unos pocos ejemplos de prueba. El escritor israelí Yuval Noah Harari habla un español latino extremadamente fluido. De repente ya hay, para los interesados, una entrevista de 3 horas en español con Harari. Es una prueba que irá a más. Hay un detalle curioso: los capítulos traducidos al español son entre 10 y 30 minutos más largos que el original. Quizá sea por la inteligencia artificial (IA), quizá por la estructura de la lengua.

Por: El País

La novedad de Spotify ya merecía que nos centráramos en el impacto que tendrá en nuestro futuro lingüístico y en el consumo cultural. Pero en los últimos días Amazon, Meta, OpenAI (y pronto Google) también han anunciado o sugerido cambios extraordinarios en cómo viviremos.

Podcasters – what if I told you could offer your pod to any listener around the world, in their own local language but still keep it in your own voice? That’s the pilot we’re launching @Spotify!

It’s called Voice Translation and using AI, translates podcasts episodes into… pic.twitter.com/kYq0bgxJYq

— Daniel Ek (@eldsjal) September 25, 2023