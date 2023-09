Famosos que murieron llevándose consigo grandes secretos: amantes, hijos negados, abusos y vínculos con la mafia

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cada vez que se encendían las cámaras estas estrellas brillaban como pocas. Lo que nadie imaginaba es que escondían un gran peso de su pasado, en ocasiones tan oscuro que decidieron callar y llevar su misterio hasta la tumba, así lo reseñó INFOBAE.

Abusos en la infancia

La vida privada de Whitney Houston se convirtió con frecuencia en material para la prensa sensacionalista, que se centró en su abuso de drogas y su matrimonio violento. Pero la cantante fue capaz de guardar un secreto hasta su muerte, contándoselo sólo a unas pocas personas muy cercanas.

El empeño del cineasta Kevin Macdonald por elaborar el documental Whitney lo llevó a una inquietante revelación familiar. Su hermano, Gary, lanzó fuertes acusaciones contra la cantante Dee Dee Warwick -prima de los Houston-, asegurando que había sido víctima de sus abusos. Inquietantemente, los hallazgos de Kevin también sugerían que Dee Dee supuestamente habría sometido a Whitney a la misma forma de abuso.

Mary Jones, quien fuera asistente y amiga de la protagonista de El Guardaespaldas, relató ante las cámaras del documental cómo fue el día en que se enteró del secreto. “(Whitney) me miró y me dijo: ‘Mary (…) yo también sufrí abusos a una edad temprana’. Me dijo: ‘Pero no fue un hombre, fue una mujer’. Tenía lágrimas en los ojos y siguió: ‘Mamá no sabe por lo que hemos pasado’”.

Aunque la cantante nunca habló públicamente de los presuntos abusos, podría haberlo insinuado alguna vez en una entrevista. Cuando le preguntaron qué la enojaba, Houston respondió: “El abuso infantil me enfada. Me molesta que los niños, que están indefensos, dependen de los adultos para tener seguridad y amor. Simplemente me molesta. Me enoja”.

Benefactor secreto

“Mis sentimientos hacia la prensa eran tan horrendos… Estaba tan indignado”, declaró George Michael en una de sus pocas entrevistas televisivas. Entre los ocasionales escándalos públicos y mediáticos que salpicaron la vida y la carrera del cantante británico, la narrativa cambió tras su fallecimiento, arrojando sobre sí la luz de un guardián compasivo.

Según Associated Press, Michael había realizado una serie de importantes donaciones a diversas causas benéficas, como Childline, Macmillan Cancer Support y Terrence Higgins Trust, una organización de concientización sobre el VIH. El artista ocultó estos actos de generosidad. Se aseguró meticulosamente de que su participación permaneciera en secreto para todo el mundo, excepto a los beneficiarios.

Esther Rantzen, fundadora de Childline, compartió un detalle especialmente intrigante: George destinó todos los derechos de autor de uno de sus éxitos más escuchados -como “Jesus to a child” y otros- a la organización. Las palabras de Esther, transmitidas a Associated Press, afirmaron que las contribuciones del músico ascendieron a millones de dólares a lo largo de los años.

