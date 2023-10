Raúl Ochoa Cuenca: Este es el resultado (por adelantado) del referéndum

Posteado en: Opinión

Hemos visto cómo en un arranque de falso patriotismo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hace votar una proposición, que por lo menos es sorpresiva. Ese cuerpo colegiado, el máximo representante del pueblo venezolano, decide convocar un Referéndum Consultivo para preguntarle al pueblo venezolano si desea defender el Esequibo.

¿ Y algún venezolano no estariá de acuerdo con defender la soberanía ? Pues ninguno a excepción de la minoría que forma este gobierno espurio y el estado mayor de sus fuerzas armadas, convertidos sus generales en millonarios, pero amanuenses de bastardos intereses, tanto de una minoría de saqueadores venezolanos, como de intereses foráneos.

Veamos qué dice la resolución del día 21 de septiembre: “En una moción de urgencia durante la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional (AN) acordó convocar un referéndum consultivo para que el pueblo refuerce la defensa de la Guayana Esequiba y los inalienables derechos de Venezuela sobre ese territorio. La consulta nacional fue propuesta por el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, proposición aprobada por el Plenario Parlamentario invocando el artículo 10 y 13 del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Perdón ¿ reforzar la defensa ? ¿ Cómo un pueblo en las condiciones de postración en que se encuentra podría reforzar la defensa de la patria ? ¿ Pero realmente de qué se trata esto ?

Mientras los señoritos del gobierno revolucionario hacen un llamado a prepararse para reforzar la defensa de la Guayana Esequiba (sic) hemos perdido más de 150.000 km2 a manos de fuerzas foráneas, en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure, Barinas y Amazonas, bien sea por no haber estado en capacidad las fuerzas armadas nacionales de defender la soberanía territorial en nuestras fronteras, o simplemente por que los gobiernos instaurados en Venezuela desde el 1999, los han entregado bajo la figura, en la práctica, del uso en comodato, con el fin de convertirlas en tierras aptas para prácticas criminales, como la siembra de plantas de hojas de coca o de amapolas o, muy a menudo, como territorios de aliviadero para las fuerzas armadas irregulares, protagonistas de lo que se conoce como guerra de guerrillas en la vecina república de Colombia.

Aquí evidentemente me refiero a las FARC, al FLN y a las distintas facciones disidentes como : Estado Mayor Central, El Frente Oliver Sinisterra y la Segunda Marquetalia, liderada por Ivan Marquez, grupo este allegado a la familia presidencial venezolana. El jefe guerrillero y socio de Marquez, Seuxis Pausias Hernández Solarte (a) Jesús Santrich, murió asesinado por sus correligionarios en el Catatumbo venezolano, el 18 de mayo del 2021, en un campamento que servia de aliviadero ante el asecho del ejercito colombiano. https://elpais.com/internacional/2021-05-18/muere-jesus-santrich-guerrillero-disidente-de-las-farc-en-un-ataque-en-venezuela.html

Según Reliefweb un operador en el campo de la ONU y el cual se define como a Humanitarian information service provided by the United Nations Office for the Coordination of humanitarian Affairs (OCHA), en su último informe, afirma que: “Mientras tanto, los guerrilleros en territorio venezolano usan cada vez más sus propios uniformes, exhiben armas, aparecen en público junto a funcionarios del gobierno venezolano y se asocian con las autoridades estatales de cualquier manera posible. En un video, un hombre que se presenta como miembro de las FARC, pero viste con una gorra y camisa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, le habla a una multitud indígena. En otra grabación de audio, un comandante de las disidencias de Ivan Marquez dice: “Nosotros somos los jefes operativos de los territorios, pero tenemos jefes superiores y tenemos que consultar también con el gobierno, con gobernación, alcaldía y los jefes de los pueblos indígenas de Amazonas con el PSUV. https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/amistades-peligrosas-las-guerrillas-colombianas-en-la-frontera

Pero es que el desfase del gobierno de Maduro es tal, que este coup de theatre del referéndum, es originado por las declaraciones del subsecretario del Departamento de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, quien manifestó el 4 de octubre del 2022, que el Laudo Arbitral de 1899, fue el tratado que definió las fronteras entre Venezuela y Guyana y que el mismo debe respetarse hasta que un órgano legal competente determine lo contrario, así como también espera que el diferendo se pueda resolver por la vía pacífica. Este alto funcionario de la administración Biden no dijo nada nuevo. La reacción del gobierno de Maduro es consecuencia de la reiterada posición de la cancillería americana de convidar a Venezuela a que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la Corte Internacional de Justicia”. Obviamente, quien recurre a los órganos de administración de justicia, de cualquier instancia debe atenerse a las decisiones de ella. https://talcualdigital.com/ejecutivo-denuncia-injerencismo-de-eeuu-por-opinar-a-favor-de-guyana-sobre-el-esequibo/

Grave fue la insensatez de Hugo Chavez durante una reunión con jefes de estado la en el año 2002 Chavez menospreció el clamor de Venezuela sobre el Esequibo, calificando la controversia territorial como una estrategia de Estados Unidos para crear conflictos entre las naciones y tratar de derrocar al gobierno socialista de Forbes Burnham.

Se están rasgando las vestiduras por lo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro afirmara que el uso de esta figura, (la del referéndum) de carácter constitucional en Venezuela, es ilegal según el Acuerdo de Ginebra de 1966. También señaló que “usos indebidos similares de este instrumento han servido de pretexto en el pasado reciente para tratar de justificar las peores acciones entre Estados, incluido el crimen de agresión”, cuando fue el propio Hugo Chavez Frias que el 20 de febrero de 2004, en visita oficial a la República de Guyana, en un discurso en Georgetown dice: “El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área, al desarrollo de la región, con lo cual, Chavez acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. A confesión de partes relevo de pruebas. /www.elimparcial.es/noticia/154022/opinion/chavez-maduro-y-el-esequibo.html

Entonces, de una parte los gobernantes depredadores de los últimos 24 años le entregan a grupos de guerrilleros y delincuentes comunes el ejercicio de nuestra soberanía en los estados fronterizos ya mencionados y por otra parte se rasgan la vestiduras y por poco no hacen un llamado a las armas, por que dos funcionarios de otros países opinan lo contrario a lo que el gobierno desea.

¿ Pero es que la desesperación ante la real posibilidad de ser desalojados del gobierno los obliga a decir y a empatarse en estas sandeces ?.

Preguntarle a un pueblo, bueno, lo que queda de él, gracias al saqueo del cual ha sido víctima, si desea defender su patria y porque no preguntarle a ese mismo pueblo si desea que esas oxidadas fuerzas armadas nacionales expulsen de nuestro territorio a la guerrilla y bandas de delincuentes, protegidas desde el mismo corazón del aparato gubernamental ?

¿ Y por qué no preguntarle al pueblo si desean un cambio en la administración del estado ?

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar el 30 de septiembre del año 2023.

