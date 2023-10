Supremo rechazó caso que pedía impedir la candidatura presidencial de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes estudiar un caso que pedía que el expresidente Donald Trump (2017-2021) no pudiera volver a ser candidato por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio de 2021.

El caso fue presentado por John Anthony Castro, un desconocido aspirante a candidato republicano a la presidencia, quien demandó a Trump a principios de este año en base a una disposición de la 14 Enmienda de la Constitución.

Esta afirma que cualquier funcionario estadounidense que jure respetar la Constitución de los Estados Unidos está descalificado para ocupar un cargo futuro si “participó en una insurrección o rebelión o ha prestado ayuda a los insurrectos”.

The Supreme Court can deny to hear the case but appellate courts cannot. I'm still pursuing decisions in the liberal appellate courts and there's a full blown trial scheduled for October 20 in New Hampshire and a bench trial in Arizona on October 31.https://t.co/1dgDDByzyw

— ?? John Anthony Castro (@realJohnACastro) October 2, 2023