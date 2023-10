Las últimas revelaciones de Sonia O’Neill sobre la polémica con Pamela Conti (Video)

Posteado en: Actualidad, Deportes

La futbolista venezolana Sonia O’Neill habló este miércoles sobre la polémica en torno a la seleccionadora nacional, Pamela Conti, tras los dos partidos amistosos contra Uruguay en Caracas.

Después que la entrenadora italiana diera su versión de la historia en una entrevista con la periodista Milena Gimón en YouTube, la jugadora conversó con el comunicador Richard Méndez en la mencionada plataforma, para hablar sobre ese caso.

O’Neill señaló que después de pedir permiso para resolver una diligencia en el banco junto a Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier, convocaron una reunión donde la estratega dijo que “no estaba enterada” de que habían salido “sin autorización” del hotel de concentración, cosa que la dejó en schok. Además, reveló que un miembro del equipo de prensa de la FVF les entregó un mensaje donde debían decir que no iban a jugar “por tener gripe”.

“Yo no quiero hablar con emociones o formar una guerra, esa no fue mi intención solo que la verdad está en público. Yo estaba encadenada por mucho tiempo y eso se acabó. Ese día del partido éramos tres jugadoras que necesitábamos ir al BNC, para resolver un tema con las tarjetas. Al llegar al lobby del hotel, estaba un coordinador y le dije que necesitaba ir al banco con Bárbara Olivieri y Mariana Speckmaier. Él nos responde ‘bueno, está bien’, al regresar Pamela estaba en el lobby con otras jugadoras y nos avisan que tenemos reunión a las 11:45”, comentó.

“Allí Pamela nos dice que salimos sin permiso, que estamos escondidas. Eso fue lo primero que no me gustó, estaba en shock y por segunda vez dice eso mismo. Ella quiere que mis compañeras piensen que yo no respeto ni cumplo las reglas. No tengo problemas que ella (Conti) hable de consecuencias contra mí, pero no me quedan claro los detalles. Si yo le pedí permiso al coordinador y dio el visto bueno. Si la regla cambia me lo dicen claramente, pero eso no pasó. Cuando llegamos al estadio, alguien de la prensa de la federación nos dan los mensajes para decir que tenemos gripe”, continuó.

“Quiero que todos sepan la verdad de los abusos de Pamela Conti. Ella llama antes del partido a Bárbara y Mariana para hablar aparte muy mal de mi, luego les dice que va a la rueda de prensa para decir que mi caso fue por indisciplina. Es muy posible que después de esto y así cambien de entrenador en el futuro, no me vuelvan a llamar para la selección”, agregó.

O’Neill reveló que durante la Copa América en Colombia, habían varias jugadoras con problemas de ansiedad y fue necesario usar a una psicóloga, pero después de cierto ejercicio la despidieron. Asimismo, denunció que Pamela Conti tachó de “tóxicas” a varias futbolistas como Mariana Speckmaier, Gabriela García o Lourdes “Kika” García.

“Durante la Copa América hubo varias jugadoras que sufrieron ansiedad y fueron necesario una psicóloga. Ella primero dice que va a echarme de la selección, luego dice que en el torneo que no hablen con Mariana, Gabriela y Kika porque son ‘tóxicas’. Hicieron un ejercicio con algunas jugadoras para hablar sobre las virtudes de Castellanos y lo que creen que es necesario para mejorar. Pero después de que Pamela Conti escucha eso, despiden a la psicológa, a aquellas que le pidieron más a Deyna les dice ‘chao’ y no las llamó más”, expresó.