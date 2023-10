José Gato Briceño: Mafias judiciales del narcochavismo en Monagas

Posteado en: Opinión

Es siempre muy difícil hablar de la banda de delincuentes que mal gobierna en Venezuela creada por el traidor mayor, hoy felizmente difunto, sin que suene fantasioso, exagerado, de película. Probablemente por eso ha resultado tan cuesta arriba que sean escuchados y efectivamente interpretados los gritos que desde hace ya mucho tiempo el pueblo venezolano ha exclamado, las denuncias y evidencias quedan en una suerte de limbo o incredulidad colectiva que estoy casi seguro proviene del asombro que les hace pensar que tales barbaridades no pueden ser ciertas en este momento de la historia universal, por lo tanto no pueden dar crédito a muchas situaciones reales, lamentablemente cotidianas para los venezolanos.

Comienzan a creernos en algunos países en los que la diáspora hace suficiente peso como para poner a tambalear las estructuras institucionales de esos lugares de acogida, cuando como en Chile y Perú dónde el malandraje creado y criado por la narcorevolución, el famoso tren de Aragua, pone en jaque invade, supera y desplaza a la.delincuencia local siendo una vergüenza de exportación, cuando las embajadas venezolanas se convierten en referencia de desastre y mala atención, cuando las soluciones para dar estatus migratorios a tanta gente no se dan abasto ni resuelven el insólito tema de que los venezolanos no podamos tramitar nuestros documentos con fluidez sin que eso sea una verdadera tragedia. Tan es así dicha falta de credulidad, que los presidentes de Costa Rica y Panamá hicieron esta semana presencia en una zona del Darién para ver con sus propios ojos la incontinente masa humana que transita por allí expuesta a TODO, con tal de huir de los desmanes de una dictadura. Es una estampida producida por la destrucción, el robo infinito y el desmantelamiento de un país que ha hecho esa pandilla narcodelictiva y que sobrepasó los límites del país convirtiéndose en un problema hemisférico. La América toda y parte de Europa están seriamente afectados por esta permisividad internacional y distracción mundial ante tanta evidencia que hemos mostrado.

Estas perversidades, marramucias y desfalcos no se han terminado, por el contrario, se multiplican, se afianzan, se especializan.

Y es que son tan habilidosos para hacer todo lo malo, lo destructivo y dañino para someter a nuestro pueblo que han llegado a la médula, al rincón más insospechado y sus manos llegan a toda acción por más pequeña que sea para dañar a alguien que no los acepta o imponer sus leyes que no son otras que la ley del más fuerte, la fuerza, el cercenamiento de libertades.

No cesan en apoyar las malas mañas y la corrupción, ya desde hace mucho tiempo la justicia en el estado Monagas está asaltada por unos bandoleros que no tienen escrúpulos, ni siquiera cuidan las formas al ser tan depravados o descarados que no les importa tener familiares directos con el jefe político del partido de gobierno o de la narcotiranía. La máxima autoridad actual del partido de gobierno, PSUV en el estado Monagas es el profesor Cosme Arzolay; quienes los conocimos era un hombre, ecuánime, respetuoso, honorable y defensor de los principios de la moral y buenas costumbres. Invoco un viejo adagio popular: el que llega al poder, si no tiene verdaderos y sólidos principios, loco se quiere volver.

No solamente se volvió loco, sino que coadyuva a hacer daño a cientos de padres de familias monagüenses, al infringirles por largos años tanto sufrimientos no importándole que existe un Dios y que no se salvarán de la justicia divina. Su hijo, abogado Jorge Arzolay en el año 2020 era el Fiscal Superior del estado Monagas y para jalarle al enano siniestro, léase Diosdado Cabello Rondón, le inventó un expediente a nueve (9) humildes padres de familia del pueblo de El Furrial, y los acusa de planificar el secuestro de Diosdado, para cuando llegara a dicho pueblo entregárselos a los gringos por la recompensa de 10 millones de dólares que acababa de publicar la justicia norteamericana . Como se le ocurre al fiscal Jorge Arzolay inventar semejante barbaridad que no se lo cree ni el mismo Diosdado, quién tiene más anillos de seguridad que el colombiano Nicolás Maduro, 50 hombres fuertemente armados, más todos los cuerpos de seguridad que se trasladan a El Furrial cuando él llega, o sea, es increíble como juegan con el dolor ajeno para congraciarse y buscar un ascenso en el poder judicial.

El expediente número NP01-P-2020-001053 tiene tantos vicios e irregularidades que sobrepasan su misma maldad, ya llevan tres años y medios presos en la cárcel de La Pica en donde los han torturados vil y cobardemente y además uno de los nueve padres de familia murió producto de las feroces torturas y problemas de salud con tuberculosis. Les han iniciado los juicios en dos oportunidades y cuando ya están en la etapa final o conclusiones, les cambian el juez para anular el juicio y comenzarlo nuevamente, porque no tienen obviamente pruebas y hace una semana les anunciaron el inicio del tercer juicio. El fiscal superior Jorge Arzolay el pasado mes de noviembre del año pasado lo ascendieron a presidente del Circuito Penal del estado Monagas por ser un eficiente jalabola. Las injusticias no quedaron en lo relatado, el niño Jorge Abraham de 11 años, quien falleció arrollado el pasado sábado 23 de septiembre en la entrada de Pararí, vía La Pica, junto a su padre gravemente herido y hospitalizado en el hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín por un conductor borracho, con exceso de velocidad de nombre, Leomar Arzolay es familiar del presidente del Circuito Judicial, y en menos de 72 horas ya lo habían dejado en libertad.

El prontuario de Jorge Arzolay no termina allí, el caso del fiscal interino de drogas en el estado Anzoátegui, Leomar Alexander Arzolay Ramos, quien está involucrado en el reparto de 220 kilos de cocaína, que fueron decomisados en un procedimiento del Departamento de Investigaciones Penales (DIP). Esa droga es la misma que ahora le es sembrada a comerciantes inocentes, con el propósito de incriminarlos en delitos nunca cometidos y extorsionarlos, mediante las imputaciones que realiza Arzolay Ramos.

El fiscal se vale del respaldo de Jorge Arzolay Tesamo, presidente del Circuito Judicial del estado Monagas, de quién es familiar y quien fue anteriormente fiscal superior del mismo estado.

Ese mismo Jorge Arzolay hijo del actual jefe PSUV en Monagas, fue quien inventó en el mes de abril del año 2020, en plena pandemia, el último de los tantos expedientes que me han fabricado con el número NP01-P-2020-001140 por traición a la patria, organización de cuerpo armado y asociación para delinquir. Son tan desubicados que me acusaron de que estaba enviando armamento desde Centroamérica, o sea, desde Costa Rica a Venezuela y ya yo estaba en España, todo esto evidencia que tal de cumplir órdenes del amo del poder, quien evidentemente manipula los hilos de cada.movimiento en Venezuela, el pimentón Diosdado Cabello Rondón y cuidando sus carguitos extorsionadores son capaces de cualquier acción que destruya familias y hunda a inocentes por eliminar de su vista a cualquiera que los enfrente . Desde la cárcel del exilio me pregunto y me sorprendo de lo insólito que es que a estas alturas, cuando en diciembre voy a cumplir 11 años en el exilio, aún no cesan en mi persecución. ¿ Por qué le tienen tanto miedo o más bien pánico al Gato Briceño?

Sin duda saben que están en su peor momento, la inventiva de como engañar al pueblo se agota, nuestra tarea es no detenernos en la denuncia de sus atropellos, vamos sin pausa, hasta que logremos la tan ansiada libertad, en eso confío y me alienta a no parar, a hacer despertar a tanto incrédulo, lo hago cada segundo y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com