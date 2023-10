Raúl Ochoa Cuenca: El clan quiere irse ¿y Nico?

Posteado en: Opinión

Ante un éxito tan rotundo como es el de haber arruinado y destruido una nación, antes próspera y de haber puesto de acuerdo a tantos países, pueblos y naciones cuando coinciden en desear que liberen al pueblo venezolano, hoy convertido en rehén, podrían estar dadas las condiciones para que con las elecciones del 2024, el clan de Nico y doña Clio se vayan a gozar sus ahorritos en un país (los hay y muchos) que le abririán las puertas y le asegurarian su seguridad, ya que ese aspecto y es obvio que así sea, les preocupa. Doña Clio, pero que la verdad sea dicha, está pendiente de todo, le decía al general Dallia, que ella tiene presente lo que le ocurrió a Tachito Somoza en el Paraguay, a quien los camaradas guerrilleros del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, le metieron un bombazo. Claro, le dice la doña al general, eran situaciones muy diferentes, Tachito Somoza era un criminal, reaccionario y oligarca que se había robado hasta las reservas que Nicaragua tenía en el FMI, mientras Nico es un hombre que viene de abajo, luchando por su pueblo, un demócrata a carta cabal y más honesto que él, dificil de conseguir, pero en fin mi general, ya veremos, y a propósito ¿ ya le comentó esta posibilidad a su nueva esposa ?

Pues sí, el gran Nico, quien ayer se volvió tendencia (19 millones y trescientos treinta y tres mil clicks en 3 horas y 13 minutos) y ¿ por qué ? ah ¿ y no saben ? : fue que Nico se arrechó porque lo tenían frito preguntandole sobre las primarias, la situación era tal que hasta los de confianza lo puyaban con la cantaleta de por qué no había (doña Clio quién es la encargada de administrar la justicia en Venezuela) dado la orden de hacer pública la sentencia (ya preparada y firmada por la magistrada presidenta, la de los 2 pasaportes) por la cual prohibía las primarias.

Pues si apreciados amigos, el presi, como les decia, ayer se arrechó y feo, para compensar, que las primarias se habian convertido en viral, decidio decirle al mundo un secreto que le habia confesado el comandante supremo en extremum mortis (ya estaba irreconocible de la hinchazon y sudando a chorros), que el niño Jesus era palestino, digamos que con una interpretacion alargada, podria concluirse que Jesus, basado en el conocimiento histórico filosifico que normalmente nuestro presi exhibe, Jesus era un niño musulman. Si señores, el niño Jesús era musulman, un secreto como el del monje del whisky, muy bien guardado, y aquí viene la parte más cool del secreto, que quienes lo torturaron y clavaron en la cruz, fueron el equivalente de nuestros días a unos agentes secretos del centro nacional de Inteligencia del Reino de España.

Definitivamente, le dice la doña a una de sus nueras en voz muy bajita, creo que a la de Malpicado: que hombre tan brillante Dios me dió. (ndr) brillante no, seguro, pero perverso sí.

Bueno, después de escuchar la develación de la 4ta profecía, Doña Clio anuncia al clan que ya el presi había confirmado que no había ningún problema, que él estaría al borde de la piscina con su bongó, por lo que ella le había ordenado al edecán de guardia que llamara a mantenimiento y limpiaran la piscina, por segunda vez en 24 horas, diciendo en voz baja: es que nico es muy delicado, a el le gusta que todo esté reluciente.

Por fin dice doña Clio, que llegó el día en que se podrán reunir para conversar de un tema que a todos les preocupa, igualmente muy deseado, pero que nadie se atreve a dar el primer paso. Cuando no es una cosa es otra. La doña estaba un poco mortificada por que a William Tarek no le había ido muy bien en Ginebra, ya que además de los regaños de la presidenta de la comisión de derechos Humanos de la ONU le dio y que fue el hazme reír de los otros miembros, cuando le dijeron en su propia cara que era la primera vez que veían a un Fiscal que defendía al gobierno y no como un poder no dependiente del ejecutivo, o sea que prácticamente le dijeron que era un vendido al régimen y para mayor preocupación, a última hora se enteraron que el Fiscal Khan, el de la CPI, había infiltrado un par de fiscales, de esos que en el Palacio de Miraflores llaman perros rabiosos, en la audiencia del comité de derechos humanos con Tarek William.

Para este momento doña Clio, ya estaba más tranquila por que el embajador de Venezuela ante los organismos especializados de la Onu, con sede en Ginebra, Monsieur Constant, le había explicado a la Delcy que la situación no pasó del regaño a Tarek y que el ridículo solo lo hizo el fiscal, quien después de la reunión, muy molesto se fue de shopping con su asistente ejecutivo y que a descargarse el stress.

Y llegó el domingo tan esperado por doña Clio y las nueras. La verdad es que era un bello día para la ansiada reunión. Por fin, exclamó la doña, nos vamos a poder reunir todos en familia. Si, efectivamente, era un día domingo espectacular, un sol radiante, bueno se podía observar solo a través de los vidrios blindados. Los que cubren las piscinas de Fuerte Tiuna son de 62 mm de espesor. Los que utilizan en la Casa Blanca son de 40 milímetros. La verdad, dice el refranero popular, que el culillo es libre.

Y ya alrededor de la piscina temperada en el sótano 3 del bunker 28 de julio, y mientras Nico finalizaba con gran maestría un tamboreo de ritmos afrocubanos, realmente estaba contento y de buen humor, con el bongó que le había regalado el general Eddy Manuel Sierra Arias, (a) el monstruo, jefe supremo de la policía de Cuba. Cuando Nico terminó el último toque lo aplaudieron a rabiar, mientras Nicolasito gritaba ¡hurra! ¡hurra!, el presidente intrigado por tanta gente en el bunker. cuando generalmente los fines de semana se van para los Roques, donde casi toda la Presidential Family se ha construido, legalmente(SIC) un ranchito de 6 habitaciones y cuatro baños mas sala de billar y columpios en salon cerrado con grama artificial para la prole).

Entonces Nicolas ya no aguanta más y pregunta, bueno qué es lo que está pasando, ¿ por qué tanto misterio ? aunque no gritó, esa es la verdad, ya se veía que se estaba poniendo un poquito nervioso y fue cuando doña Clio le dijo, Nicolas, las mujeres de esta familia queremos plantearte una inquietud que tenemos como madres y yo como esposa y como abuela, te pido miamor que nos escuches con un poquito de paciencia ¿ si gordi, me complaces ?

Entonces fue la esposa de nicolasito, quien se lleva muy bien con el suegro, la que primero tomó la palabra. Con gran dulzura pero por toda la calle del medio le preguntó ¿ suegrito, usted no ha pensado en la posibilidad de que nos vayamos todos a otro país y salir del encierro de Fuerte Tiuna ? y poder caminar libremente por la plaza del Kremlin, o por la Gran Vía, aprovechando que al compadre de Zapatero lo van a reelegir presidente del gobierno español ? ¿ o por la plaza Taksim en Estambul, donde su amigo Erdogan está fuerte y consolidado ? y es cuando, le dice con una sonrisita picarona, suegrito y así va poder ir a caminar con la doña agarraditos de la mano, como a usted tanto le gusta. ¿qué nos dice ?

Mientras Clio, la muy admirada y respetada doña permanece calladita, no porque le tenga miedo, no, nada de eso, es para permitirle a las nuevas generaciones del clan que cada quien le diga al Presi lo que consideran que es lo mejor para ellos, que están jóvenes y sobre todo para el futuro de los nietecitos.

Pues si, por fin doña Clio habia podido reunir al clan completo un día domingo alrededor de la piscina temperada, esta reunioncita la venia planeando doña Clio con las nueras desde hacía varios meses, pero que si un dia Nico amanecía de mal humor, que si otro domingo Diaz Canel lo llamaba y lo regañaba y así se iban pasando los días. Bueno dice doña Clio, gracias al alma de Sathya Sai Baba, a quien tengo mas de cuatro días rezandole, la familia alargada pudo reunirse.

Y así fueron desfilando uno por uno, pero todos con la misma pregunta, pero es doña Clio quien interviene de última y quien sin rodeos va directo y le pregunta, ni vida, ¿ por qué no nos vamos ahora que todavía tienes agarrado la sartén por el mango con los gringos ? Y remata diciéndole: venimos luchando juntos en esto desde cuando íbamos a visitar al comandante en el Cuartel San Carlos y hoy te digo lo que tú mejor que nadie sabe: el futuro político no está tan claro como antes, hace que las mujeres sentamos ciertos temores, no te olvides que madre es madre, le dice a Nico con fuerza. Pero mi vida la verdad, aunque me duela reconocerlo es que no hemos podido detener a la Maria Corina. ¿ Qué futuro para los muchachos, si aquí ocurre un desmadre ? ¿ Para dónde nos vamos a la carrera ? ¿ Para la Rusia en guerra ?, ¿ para Cuba ? ¿ para Bolivia a 3000 metros de altura ? si amor de mi vida, la posibilidad de salir del encierro en Fuerte Tiuna y poder sentirse libres sin necesidad de andar con 24 guardaespaldas y poder caminar por las calles de Madrid, a toda la familia le gusta la idea, termina su cariñosa y sentida intervención la doña. Y con aire de inocencia le pregunta ¿ y entonces gordi que nos dices ? Nico se la queda mirando fijamente, sin hablar, mientras sigue acariciando el bongó.

Pero es que la cosa no termina ahí. La otra nuera que cuenta, es la esposa del sobrino preferido ( Maltepica) que le dice ¿ suegro y si por caso no puede conservar la presidencia por mucho que haga la empresa Smartmatic, usted se imagina a esos desalmados de la oposición, si y que oposición democrática, yo te aviso chirulí y que democratica. Esos diablos reaccionarios y gran burgueses son capaces de hasta quitarnos las camionetas blindadas, los escoltas y no quiero ni pensarlo, porque eso ya seria el colmo de los colmos, prohibirnos utilizar la flota aérea, la que depende de Palacio.

Presentes, además de la familia consanguínea estaba la inefable Delcy, Jorgito no estaba porque se fue para las islas prohibidas con una cuerdita de panas, y el ministro general con su cara de ladrillo, metido en un traje de baño que le trajeron de Hawaii, rojo con rayitas azules, como siempre no dijo ni pío.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 15 de octubre del año 2023.