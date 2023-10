Orlando Vitto: María Corina victoriosa

Posteado en: Opinión

Después de un interminable dolor por la pérdida de mi hija mayor Andreina Vitto por una enfermedad terminal, con tan solo 50 años, no puedo dejar pasar esta ocasión de las primarias, para expresar de nuevo mi admiración y apoyo a la incansable y victoriosa Maria Corina.

Son muchos años luchando por la libertad de Venezuela, en Enero de este año comenzó esta exitosa campaña para competir por ser la abanderada de las primarias, contra todos los obstáculos y amenazas del régimen usurpador, para impedir su circulación y viajes por toda Venezuela, con todas las trancas de los motorizados pandilleros enviados por el régimen para no dejarla llegar a sus mítines , lo logró cambiando de carro, montada en camiones, pasando por debajo de los puentes, corriendo, caminando, siempre llegó al encuentro con su pueblo que siempre la protegió.

La fuerza de Maria Corina reside en el pueblo, gracias a su coherencia, inteligencia, valentía e indoblegable fortaleza, se ha convertido en la líder indiscutible de la Venezuela de las actuales circunstancias de crisis y tragedia humanitaria, el pueblo la adora la defiende y la defenderá hasta el final, y por eso el régimen usurpador, trató por todos los medios evitar las primarias, porque sabe de la fuerza del pueblo unido dispuesto a todo por el nuevo liderazgo, y a todo hasta el final.

Las primarias se van a realizar en forma transparente, sin CNE, con voto manual papelito por papelito, como ella lo ha dicho.

Vente Venezuela su partido ha logrado organizarse en cada rincón del país, para cuidar los votos; organizar un partido en Venezuela de esta manera en las actuales circunstancias como lo era antes AD y COPEY, nos da una idea del liderazgo que ha logrado Maria Corina.

EL ACUERDO DE BARBADOS.

El Acuerdo o mejor la payasada firmada este octubre 17 , entre una supuesta plataforma unitaria de oposición que no representa a nadie, quien le ha dado a Gerardo Blyde poder para que firme esta farsa, un alacrán más, y el siniestro Jorge Rodriguez que desde ya: dijo palabras más palabras menos: que las, o los candidatos inhabilitados, podrán participar en las elecciones del 2.024 , siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, establecidos en las leyes Venezolanas y que la ley de la contraloría es legal:

Cínico! es legal para controlar no para inhabilitar una candidatura.

A Maria Corina la han inhabilitado sin juicio, sin notificación, sin decisión de un tribunal competente, y lo peor sin delito alguno.

Maria Corina esta habilitada por la mayoría del pueblo, este pueblo que ahora Uds. no tienen. Y este pueblo está diciendo vamos hasta el final, y Maria Corina si cobra no como aquel que ganó y no cobró y tiró por la borda del Guaire un capital político incalculable, que jamás recuperara, ahora lo que da es pena ajena visitando alacranes por Maracaibo.

Esta payasada del acuerdo firmado en Barbados no compromete a la Venezuela decente, esa es una componenda, entre un alacrán y un régimen que se sabe derrotado. Todo lo que quiere el régimen es que le quiten las sanciones, sin dar nada a cambio, un verdadero acuerdo hubiese sido al menos incluir liberar a los 288 presos políticos, quitar en forma clara y terminante las ilegales inhabilitaciones, ir a elecciones libres claras y transparentes en el 2.024.

Esto lo que hace es enojar más al pueblo y votar con mayor fuerza en las primarias y aferrarse mas a la esperanza del tan esperado liderazgo que representa Maria Corina.

Este 22 de octubre todos los Venezolanos los de adentro y los de afuera vamos a ir a votar con alegría y entusiasmo, y esta batalla se ganó, no con facilidad, y la que viene en el 2.024 también va a ser llena de obstáculos, pero con la misma fuerza del pueblo unido en torno a Maria Corina, va a ser la victoria después de esta batalla ganada y va a ser hasta el final.