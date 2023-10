Adele confesó haber estado al borde del alcoholismo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante un concierto en Las Vegas, la cantante británica admitió a su público que lleva tres meses sin beber y explicó la razón mientras sostenía una copa de vino.

Por infobae.com

La cantante y compositora Adele ha decidido mostrarse lo más humana y cercana posible ante sus seguidores en su último concierto de residencia en Las Vegas.

Como parte de su show, la cantante recordó que era una gran bebedora en sus 20 años y que actualmente se encuentra en un periodo de abstinencia desde hace algunos meses, el cual, al parecer, le está costando trabajo mantener.

La intérprete de When We Where Young sostuvo una breve conversación personal con el público que no estuvo libre de risas y soltura. “Dejé de beber hace unos tres meses y medio”, confesó la cantante de 35 años mientras sostenía una copa de vino. “Es decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años”. Sin embargo, le confesó a sus fanáticos presentes que su nueva sobriedad no le agrada del todo. “Es aburrido”, mencionó, “lo echo mucho de menos”.

También se animó a contar que decidió suprimir la cafeína de su alimentación diaria y bromeó con una fan que le dijo que habían bebido todo ese día antes de asistir a su show. “Disfruta de tu whisky sour. Estoy muy, muy celosa”, le dijo a la fan. Según The Daily Star, el sábado por la noche reveló una anécdota en Las Vegas durante la época del Covid.

“Recuerdo cuando llegué aquí en Covid, durante el encierro, eran las 11 am y yo estaba definitivamente como cuatro botellas de vino, como todos estábamos.”, añadió. “Dije en 2020 que quería sacar mi disco. Y estábamos todos en casa borrachos, básicamente”.

Adele ya había confesado en 2021 que había dejado de beber, sin embargo, fue captada pasada de copas el siguiente año (REUTERS/Peter Cziborra)

Sin embargo, en febrero de 2022, la intérprete de Rolling In The Deep aseguró que había dejado de beber. Para entonces ya había dado pistas acerca de su fanatismo por el alcohol, pues protagonizó una alocada noche en un reconocido bar gay en Londres, en el evento Porn Idol.

Tras pasarse con las copas en el club, bajó corriendo desde su palco VIP, se desnudó hasta quedarse en sujetador, bailó ‘pole dance’ en el escenario delante de bailarines en topless, se cayó y abordó la polémica de los premios BRIT de aquel año.

Esto ocurrió casi un año después de asegurar que había dejado de beber, en octubre de 2021, año que fue muy duro para ella. En una entrevista especial de la CBS, le reveló a Oprah Winfrey que tomó la decisión de dejar el alcohol tras el fallecimiento de su padre, Mark Evans, producto de un cáncer de intestino, y su divorcio con el padre de su hijo, Simon Konecki.

