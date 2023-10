Billie Eilish reveló un tatuaje gigante en su espalda mediante una foto en topless

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La estrella de 21 años compartió una serie de fotografías en su perfil de Instagram en las que incluyó la de un impresionante tatuaje.

Por infobae.com

Frente a sus más de 110 millones de seguidores, la cantante de pop Billie Eilish compartió una sugerente publicación en la que dejó poco a imaginación, sobretodo en la cuarta diapositiva de su carrusel, que subtituló con un escueto emoji de tijeras.

La artista estadounidense reveló un espectacular y tatuaje sobre su espalda desnuda que recorre el camino desde su cuello hasta su coxis.

En medio de una iluminación en tonos rojizos, la intérprete de Bad Guy posó de espaldas luciendo unos pantalones sueltos de color negro y dejando ver su nueva tinta de color negro, que presenta un diseño abstracto y algo tétrico, sin ninguna forma en concreto. Alrededor, se pueden notar manchas negras borrosas que sugiere que el tatuaje estaba recién hecho y limpiado. Hasta el momento, Eilish no se ha pronunciado sobre la explicación sobre el enigmático tatuaje.

La reacción de sus fans respecto al sorpresivo diseño en la piel de la artista no se hizo esperar. Uno de sus fanáticos escribió emocionado: “Oh por dios, revelación del tatuaje”. En otro comentario en español se puede leer “Mostró el tatuaje al fin”, a lo que otro de los seguidores le respondió que, al parecer, aun no está terminado. Esto porque el 20 de septiembre ya había compartido un adelanto de la obra de arte que continúa siendo un enigma respecto a lo que podría ser en su versión final. El artista del tatuaje al que Eilish etiquetó es Matías Milán, que cuenta con más de 20K seguidores en Instagram.

La ganadora de Grammy también demostró que ha estado al tanto del último lanzamiento musical de Drake en donde hace una referencia a ella. En la segunda slide del carrusel de fotos, compartió una captura de uno de los nuevos temas del rapero, Another Late Night, perteneciente a su más reciente álbum For All The Dogz.

La canción incluye una colaboración con Lil Yachty, que rapea sobre la aparición de Billie como artista. “Tenía grandes senos como Billie Eilish, pero no sabía cantar”, recita la canción. Una de sus fans destacó esta acción de la cantante en los comentarios. “Eres tan real en la segunda diapositiva”, bromeó en un comentario que llegó a los 32 mil me gusta.

A inicios de este año, la estrella juvenil también compartió en su cuenta de Instagram su tatuaje de dragón. En el video, llevaba puesta una camiseta con una imagen de un ángel y se movía sensualmente en su silla. Como es costumbre, miles de fanáticos elogiaron a Billie en los comentarios afirmando que “Dios es una mujer”. Aparentemente, Billie ha cambiado su perspectiva sobre mostrar sus tatuajes, ya que en 2020, en una entrevista con Vanity Fair, declaró que “nunca” los mostraría. En ese momento comentó: “Sí, me hice un tatuaje, pero nunca lo verán. Hice lo que dije que haría, ¿Qué esperaban?”.

