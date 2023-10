Cámara del umpire grabó el momento en que José Altuve casi se lleva el peor pelotazo de su carrera (VIDEO)

Una cámara de un umpire captó el momento en el cual el toletero venezolano, José Altuve, estuvo a nada de recibir uno de los peores pelotazos de su carrera.

En el clip difundido por la cuenta de Fox Sport, se aprecia cuando el segunda base criollo esquiva el impacto de la bola arrojándose al suelo luego de un lanzamiento de mucha velocidad del pitcher contrario de los Rangers de Texas.

La imagen muestra la novedad del esfuerzo poco natural de los peloteros para salir librados de ese tipo de situaciones.

Aquí el video:

POV: Life comes at you fast ? pic.twitter.com/8psqumFcEM

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 20, 2023