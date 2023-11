¿Cuántos kilos de harina de maíz, carne y queso consume un hogar venezolano al mes?

Posteado en: Destacados, Economía

Alexander Cabrera, director y fundador de Atenas Grupo Consultor, expresó que el consumidor venezolano evolucionó en cambiar el tamaño y la presentación de los productos que compra.

Por bancaynegocios.com

En ese sentido, dijo, por ejemplo, que la margarina más vendida en el año 2021 era la de 500 gramos y hoy, la más comercializada es la de 250 gramos.

«El consumidor fue evolucionando en tamaños y en marcas», sumó al tiempo que agregó que se debe entender al comprador venezolano actual.

Sostuvo que el 55% de los hogares venezolanos es fiel a una marca, pero el 45% es infiel o multifiel a un producto.

Precisó que los consumidores venezolanos gastan un 60% de sus ingresos en la compra de productos de la Cesta Básica y un 40% en bebidas no alcohólicas, en el mantenimiento del hogar y en el cuidado personal.

Esto quiere decir que de cada 100 dólares, US$ 60 están concentrados en la Cesta Básica: arroz, pasta, azúcar, café, etc; proteínas que son huevos, pollo y carne; y lácteos, específicamente queso duro llanero.

Consumo de alimentos al mes

En otro tema, Alexander Cabrera puntualizó que en promedio, un hogar venezolano está consumiendo 8 kilos de harina de maíz al mes, aproximadamente 4 kilos de carne mensuales y entre 2 y 3 kilos de queso al mes.

«El hogar promedio hoy en Venezuela tiene un poder de gasto de US$ 572, pero el gran problema está en que la mayoría del consumidor venezolano es del día a día. Él no sabe en su mente que tiene US$ 500 o US$ 600, él sabe que hoy ganó US$ 20, se volteó al abasto, bodega o panadería y gastó los US$ 20?, resaltó en el Circuito Onda La Superestación.